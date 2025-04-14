«Выполняли пять норм за смену»

Как в Перми в годы войны зародилось движение двухсотников

15 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Подвигам работников тыла посвятили мемориал Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В июле 1941 года, вскоре после начала Великой Отечественной войны, Иосиф Сталин обратился к советскому народу с призывом: бросить все силы на помощь фронту. Трудящиеся включились в соцсоревнование и подхватили стахановские методы работы — выдавали две и более нормы за смену. URA.RU рассказывает, как в Пермском крае появилось патриотическое движение двухсотников, трехсотников, тысячников. В энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне», подготовленной Пермским государственным архивом социально-политической истории к 75-летию Победы отмечается: движение двухсотников зародилось на заводе № 19 им. Сталина и получило распространение среди молодежи Молотовской области (такое имя носил регион в те годы). «Рабочие брали на себя обязательство ежедневно выполнять норму на 200% — за себя и за товарища, ушедшего на фронт. На Мотовилихинском заводе в июле 1941 года работали 265 двухсотников, а через два месяца — почти две тысячи», — сказано в энциклопедии. Юный «стахановец» Миша Петухов Этот мальчик за станком на фото, сделанном в 1943 году, Миша Петухов Госархив Пермского края У заводского станка запечатлен мальчика фронтового времени, учащийся ремесленного училища №1 Миша Петухов. «Война заставила его, как и миллионы его сверстников, быстро повзрослеть, и сделала воином тыла. И он стал трудиться по нормам военного времени, давать такую продукцию, которая помогала громить врага, — говорится в статье газеты «Звезда» от 8 мая 1970 года. Мальчишка изготовлял так называемую «девятку» — деталь для минометов «Катюш». Он систематически выполнял по две-три нормы, не уступал в обработке взрослым рабочим, был нашим отличником ремесленного училища, приводит пермское издание слова ветеранов училища Юрия Флента и Иосифа Ведерникова. Миша Петухов возглавлял комсомольско-молодежную фронтовую бригаду. Уже много лет спустя он признавался: «Просто удивляюсь, как мог я, будучи мальчишкой, руководить таким ответственным делом, работать по 12 и более часов в сутки и находить в себе силы, чтобы выполнять по четыре-пять норм». Нефтяники-передовики Грамота за высокие производственные показатели члену стахановского движения Госархив Пермского края В материалах «Звезды» от 20 ноября 1942 года также упоминаются трудовые подвиги краснокамских нефтяников-передовиков. Коллектив нефтяников первого промысла обязался в течение всего фронтового месячника давать сверхплановую нефть. Свое обязательство он выполнил. «Впереди — первый участок, где начальником [трудится] товарищ Нестеров. 16 ноября участок товарища Нестерова вновь перевыполнил задание, добыв 10 тонн нефти. Сверх плана. Лучше всех работала на первом участке первая смена товарища Бойкова, давшая 126% плана. Оператор Бойков хорошо организовал дело. Все скважины без перебоя давали нефть. Молодой оператор товарищ Потапов, обслуживая вторую смену, дал нефти на 12 процентов больше, чем полагалось по плану», — сообщается в выпуске издания военных лет. Вклад в Победу лысьвенских сталеваров, прокатчиков и лесорубов Работники Лысьвенского металлургического завода на торжественном митинге, посвященном вручению заводу ордена Ленина. 1944 год. Госархив Пермского края Дать во второй половине ноября 415 тонн металла сверх плана — таково фронтовое задание коллективу лучшего сталеплавильного цеха, гласит статья, вышедшая в «Звезде» в ноябре 1942 года. Несмотря на ряд внутрицеховых неполадок, передовики-сталевары «самоотверженным трудом помогают защитникам Сталинграда». «За четыре дня фронтового месячника орденоносец товарищ Нелюбин дал 103,7% плана, товарищ Скорняков — 102,7%. Молодые станочники — стахановцы цеха товарища Пономарева Лысьвенского завода Сергей Вышкварка, выполняющий нормы на 200—300 процентов, и Сергей Плетницкий, выполняющий нормы на 300—350 процентов», — рассказывает корреспондент о героях тыла. В этом же номере приводится «ответ» сталеварам лесорубов — косинских рабочих, которые выполняют план на 150-200%: «Высокой производительностью труда отвечают на доклад товарища Сталина рабочие Велвинского механизированного лесопункта. Бригады лесорубов Елизаветы Петровой, Клавдии Петровой и бригада возчиков. Петрова из колхоза имени Папанина выполняют сейчас дневные нормы на 130-150 процентов. Бригада товарища Шипицына из колхоза „Искра“ вместо 110 процентов стала давать 130 процентов нормы». Информационное агентство URA.RU выражает благодарность Государственному архиву Пермского края за предоставленные архивные материалы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле 1941 года, вскоре после начала Великой Отечественной войны, Иосиф Сталин обратился к советскому народу с призывом: бросить все силы на помощь фронту. Трудящиеся включились в соцсоревнование и подхватили стахановские методы работы — выдавали две и более нормы за смену. URA.RU рассказывает, как в Пермском крае появилось патриотическое движение двухсотников, трехсотников, тысячников. В энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне», подготовленной Пермским государственным архивом социально-политической истории к 75-летию Победы отмечается: движение двухсотников зародилось на заводе № 19 им. Сталина и получило распространение среди молодежи Молотовской области (такое имя носил регион в те годы). «Рабочие брали на себя обязательство ежедневно выполнять норму на 200% — за себя и за товарища, ушедшего на фронт. На Мотовилихинском заводе в июле 1941 года работали 265 двухсотников, а через два месяца — почти две тысячи», — сказано в энциклопедии. У заводского станка запечатлен мальчика фронтового времени, учащийся ремесленного училища №1 Миша Петухов. «Война заставила его, как и миллионы его сверстников, быстро повзрослеть, и сделала воином тыла. И он стал трудиться по нормам военного времени, давать такую продукцию, которая помогала громить врага, — говорится в статье газеты «Звезда» от 8 мая 1970 года. Мальчишка изготовлял так называемую «девятку» — деталь для минометов «Катюш». Он систематически выполнял по две-три нормы, не уступал в обработке взрослым рабочим, был нашим отличником ремесленного училища, приводит пермское издание слова ветеранов училища Юрия Флента и Иосифа Ведерникова. Миша Петухов возглавлял комсомольско-молодежную фронтовую бригаду. Уже много лет спустя он признавался: «Просто удивляюсь, как мог я, будучи мальчишкой, руководить таким ответственным делом, работать по 12 и более часов в сутки и находить в себе силы, чтобы выполнять по четыре-пять норм». В материалах «Звезды» от 20 ноября 1942 года также упоминаются трудовые подвиги краснокамских нефтяников-передовиков. Коллектив нефтяников первого промысла обязался в течение всего фронтового месячника давать сверхплановую нефть. Свое обязательство он выполнил. «Впереди — первый участок, где начальником [трудится] товарищ Нестеров. 16 ноября участок товарища Нестерова вновь перевыполнил задание, добыв 10 тонн нефти. Сверх плана. Лучше всех работала на первом участке первая смена товарища Бойкова, давшая 126% плана. Оператор Бойков хорошо организовал дело. Все скважины без перебоя давали нефть. Молодой оператор товарищ Потапов, обслуживая вторую смену, дал нефти на 12 процентов больше, чем полагалось по плану», — сообщается в выпуске издания военных лет. Дать во второй половине ноября 415 тонн металла сверх плана — таково фронтовое задание коллективу лучшего сталеплавильного цеха, гласит статья, вышедшая в «Звезде» в ноябре 1942 года. Несмотря на ряд внутрицеховых неполадок, передовики-сталевары «самоотверженным трудом помогают защитникам Сталинграда». «За четыре дня фронтового месячника орденоносец товарищ Нелюбин дал 103,7% плана, товарищ Скорняков — 102,7%. Молодые станочники — стахановцы цеха товарища Пономарева Лысьвенского завода Сергей Вышкварка, выполняющий нормы на 200—300 процентов, и Сергей Плетницкий, выполняющий нормы на 300—350 процентов», — рассказывает корреспондент о героях тыла. В этом же номере приводится «ответ» сталеварам лесорубов — косинских рабочих, которые выполняют план на 150-200%: «Высокой производительностью труда отвечают на доклад товарища Сталина рабочие Велвинского механизированного лесопункта. Бригады лесорубов Елизаветы Петровой, Клавдии Петровой и бригада возчиков. Петрова из колхоза имени Папанина выполняют сейчас дневные нормы на 130-150 процентов. Бригада товарища Шипицына из колхоза „Искра“ вместо 110 процентов стала давать 130 процентов нормы». Информационное агентство URA.RU выражает благодарность Государственному архиву Пермского края за предоставленные архивные материалы