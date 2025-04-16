В Пермском крае отключат радио и телевидение

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Это коснется девяти населенных пунктов
Это коснется девяти населенных пунктов Фото:

Краевой радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ) предупреждает об отключении радио и телевидения в девяти населенных пунктах Пермского края. Оно пройдет с 21 по 25 апреля и будет кратковременным. 

«В селе Альнаш отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 пройдет 21 апреля с 12:00 до 18:00. В Чусовом РТРС-1, РТРС-2, Радио России не будет вещать также 21 апреля с 03:00 до 12:00. В селах Калиновка, Юксеево и в Александровске РТРС-1, РТРС-2 отключат 23 апреля с 11:00 до 17:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе РТПЦ. 

В Добрянке 23 апреля РТРС-1, РТРС-2, Соль ФМ не будет вещать с 09:00 до 18:00. В Карагае РТРС-1, РТРС-2 и Радио России отключат 23 и 24 апреля с 09:00 до 18:00. В селе Частые сигнал не будет проходить с 11:00 до 17:00 24 апреля, а в Осе 25 апреля с 11:00 до 17:00. 

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Краевой радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ) предупреждает об отключении радио и телевидения в девяти населенных пунктах Пермского края. Оно пройдет с 21 по 25 апреля и будет кратковременным.  «В селе Альнаш отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 пройдет 21 апреля с 12:00 до 18:00. В Чусовом РТРС-1, РТРС-2, Радио России не будет вещать также 21 апреля с 03:00 до 12:00. В селах Калиновка, Юксеево и в Александровске РТРС-1, РТРС-2 отключат 23 апреля с 11:00 до 17:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе РТПЦ.  В Добрянке 23 апреля РТРС-1, РТРС-2, Соль ФМ не будет вещать с 09:00 до 18:00. В Карагае РТРС-1, РТРС-2 и Радио России отключат 23 и 24 апреля с 09:00 до 18:00. В селе Частые сигнал не будет проходить с 11:00 до 17:00 24 апреля, а в Осе 25 апреля с 11:00 до 17:00. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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