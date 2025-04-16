В Пермском крае отключат радио и телевидение

Краевой радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ) предупреждает об отключении радио и телевидения в девяти населенных пунктах Пермского края. Оно пройдет с 21 по 25 апреля и будет кратковременным.
«В селе Альнаш отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 пройдет 21 апреля с 12:00 до 18:00. В Чусовом РТРС-1, РТРС-2, Радио России не будет вещать также 21 апреля с 03:00 до 12:00. В селах Калиновка, Юксеево и в Александровске РТРС-1, РТРС-2 отключат 23 апреля с 11:00 до 17:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе РТПЦ.
В Добрянке 23 апреля РТРС-1, РТРС-2, Соль ФМ не будет вещать с 09:00 до 18:00. В Карагае РТРС-1, РТРС-2 и Радио России отключат 23 и 24 апреля с 09:00 до 18:00. В селе Частые сигнал не будет проходить с 11:00 до 17:00 24 апреля, а в Осе 25 апреля с 11:00 до 17:00.
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