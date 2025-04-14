Минздрав рассказал подробности аварии со скорой в Перми

В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали подробности аварии со скорой в Перми. Утром 15 апреля машина столкнулась с легковушкой на перекрестке улиц Попова и Екатерининской.
«Во время ДТП пациента в машине скорой не было. В результате аварии на осмотр в больницу направлен один пострадавший в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве.
Как уточнили aif.perm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате ДТП пострадал водитель легковушки 1985 года рождения. Он доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало о том, что после столкновения водитель легкового автомобиля снес знак и светофор, на месте ДТП образовалась пробка.
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