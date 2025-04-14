14 апреля 2025

Минздрав рассказал подробности аварии со скорой в Перми

Минздрав Пермского края: во время ДТП пациента в машине скорой не было
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии есть один пострадавший
В результате аварии есть один пострадавший Фото:

В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали подробности аварии со скорой в Перми. Утром 15 апреля машина столкнулась с легковушкой на перекрестке улиц Попова и Екатерининской. 

«Во время ДТП пациента в машине скорой не было. В результате аварии на осмотр в больницу направлен один пострадавший в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве. 

Как уточнили aif.perm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате ДТП пострадал водитель легковушки 1985 года рождения. Он доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что после столкновения водитель легкового автомобиля снес знак и светофор, на месте ДТП образовалась пробка. 

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В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали подробности аварии со скорой в Перми. Утром 15 апреля машина столкнулась с легковушкой на перекрестке улиц Попова и Екатерининской.  «Во время ДТП пациента в машине скорой не было. В результате аварии на осмотр в больницу направлен один пострадавший в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве.  Как уточнили aif.perm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате ДТП пострадал водитель легковушки 1985 года рождения. Он доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.  Ранее URA.RU сообщало о том, что после столкновения водитель легкового автомобиля снес знак и светофор, на месте ДТП образовалась пробка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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