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Пермское предприятие попало под санкции Евросоюза

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Уральский НИИ композиционных материалов попал под санкции ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, расположенный в Перми, попал под санкции Евросоюза. Информация об этом указана в официальном журнале ЕС.

«Включить в санкционный список <…> Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», — указано в документе. Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций, который включает более жесткие ограничения на экспорт, касающийся товаров двойного назначения и технологий, а также адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают спецоперацию России на Украине.

Под персональные санкции Евросоюза в рамках нового пакета попали два заместителя министра экономического развития РФ — Максим Колесников и Сергей Назаров. С учетом 10-го пакета на сегодня под санкциями находятся 1473 физических и 205 юрлиц.

Накануне Уральский НИИ композиционных материалов попал под санкции США. В список вошел ряд субъектов, работающих в аэрокосмическом секторе России. Также там фигурируют Пермский научно-исследовательский технологический институт и ЗАО «СКБ».

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Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, расположенный в Перми, попал под санкции Евросоюза. Информация об этом указана в официальном журнале ЕС. «Включить в санкционный список <…> Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», — указано в документе. Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций, который включает более жесткие ограничения на экспорт, касающийся товаров двойного назначения и технологий, а также адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают спецоперацию России на Украине. Под персональные санкции Евросоюза в рамках нового пакета попали два заместителя министра экономического развития РФ — Максим Колесников и Сергей Назаров. С учетом 10-го пакета на сегодня под санкциями находятся 1473 физических и 205 юрлиц. Накануне Уральский НИИ композиционных материалов попал под санкции США. В список вошел ряд субъектов, работающих в аэрокосмическом секторе России. Также там фигурируют Пермский научно-исследовательский технологический институт и ЗАО «СКБ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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