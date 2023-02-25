Пермское предприятие попало под санкции Евросоюза

26 февраля 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, расположенный в Перми, попал под санкции Евросоюза. Информация об этом указана в официальном журнале ЕС. «Включить в санкционный список <…> Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», — указано в документе. Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций, который включает более жесткие ограничения на экспорт, касающийся товаров двойного назначения и технологий, а также адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают спецоперацию России на Украине. Под персональные санкции Евросоюза в рамках нового пакета попали два заместителя министра экономического развития РФ — Максим Колесников и Сергей Назаров. С учетом 10-го пакета на сегодня под санкциями находятся 1473 физических и 205 юрлиц. Накануне Уральский НИИ композиционных материалов попал под санкции США. В список вошел ряд субъектов, работающих в аэрокосмическом секторе России. Также там фигурируют Пермский научно-исследовательский технологический институт и ЗАО «СКБ».