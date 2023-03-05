05 марта 2023

Жительница Калининграда пыталась сбежать из РФ через Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, шлагбаум, граница
Сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области задержали нарушительницу Фото:

Жительница Калининграда, находясь под следствием в родном регионе, попыталась покинуть Россию через пункт пропуска в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее нелегальный переход в Казахстан предотвратили челябинские пограничники.

«Женщина приобрела поддельный паспорт гражданки РФ, приехала в Варненский район и в январе 2023 года пыталась незаконно пересечь границу, где была задержана сотрудниками пограничной службы. Ее признали виновной в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в Калининграде женщина проходила по делу о сбыте наркотиков. Она находилась под подпиской о невыезде. После поимки и суда в Челябинской области ее этапировали в Калининград и отправили в СИЗО.

Ранее сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области задержали группу нелегалов из четырех человек, которые пытались попасть в РФ. Все четверо имели запрет на въезд в РФ. Каждый из них получил срок в колонии за нарушение законодательства РФ.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жительница Калининграда, находясь под следствием в родном регионе, попыталась покинуть Россию через пункт пропуска в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее нелегальный переход в Казахстан предотвратили челябинские пограничники. «Женщина приобрела поддельный паспорт гражданки РФ, приехала в Варненский район и в январе 2023 года пыталась незаконно пересечь границу, где была задержана сотрудниками пограничной службы. Ее признали виновной в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в Калининграде женщина проходила по делу о сбыте наркотиков. Она находилась под подпиской о невыезде. После поимки и суда в Челябинской области ее этапировали в Калининград и отправили в СИЗО. Ранее сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области задержали группу нелегалов из четырех человек, которые пытались попасть в РФ. Все четверо имели запрет на въезд в РФ. Каждый из них получил срок в колонии за нарушение законодательства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...