Жительница Калининграда пыталась сбежать из РФ через Челябинскую область

Сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области задержали нарушительницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Калининграда, находясь под следствием в родном регионе, попыталась покинуть Россию через пункт пропуска в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ее нелегальный переход в Казахстан предотвратили челябинские пограничники.

«Женщина приобрела поддельный паспорт гражданки РФ, приехала в Варненский район и в январе 2023 года пыталась незаконно пересечь границу, где была задержана сотрудниками пограничной службы. Ее признали виновной в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в Калининграде женщина проходила по делу о сбыте наркотиков. Она находилась под подпиской о невыезде. После поимки и суда в Челябинской области ее этапировали в Калининград и отправили в СИЗО.

Ранее сотрудники ПУ ФСБ по Челябинской области задержали группу нелегалов из четырех человек, которые пытались попасть в РФ. Все четверо имели запрет на въезд в РФ. Каждый из них получил срок в колонии за нарушение законодательства РФ.