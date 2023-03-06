Создатели мультфильма «Маша и Медведь» потребовали у челябинской фирмы больше 800 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маша и Медведь с деньгами, игрушки, маша и медведь, деньги, тысячи
Создатели мультфильма «Маша и Медведь» пришли в суд Фото:

Создатели мультфильма «Маша и Медведь» обратились с иском на 833 тысячи рублей в Арбитражный суд Челябинской области к местным бизнесменам. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суть претензий связана с нарушением прав на товарные знаки.

«ООО „Маша и Медведь“ обратилось в арбитражный суд области к ООО „Трейдмаркет“. Просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и судебные издержки», — говорится в определении суда.

Компенсировать просят также незаконное, по мнению истца, использование произведений изобразительного искусства. «Трейдмаркет» производит батуты. Примеры продукции с персонажами детских мультфильмов на сайте корреспондент URA.RU не обнаружил.

«Однозначно не делаем. Иначе штрафы без наличия лицензии наложат и на производителя, и на владельца продукции. Можно рассмотреть нанесение персонажей иностранных мультфильмов, например, американских. Но не российских», — сообщили URA.RU в компании.

Иск оставлен без движения до 3 апреля. До этого времени инициаторам процесса предстоит устранить неточности в документе. Одновременно в арбитражном суде региона рассматривается еще несколько исков, поданных к другим челябинским бизнесменам рядом правообладателей. Среди них: студия анимационного кино «Мельница», юрфирма «Ноль плюс медиа» и АО «Сеть телевизионных станций». Сумма большинства исков составляет 50 тысяч рублей. В августе 2022 года иск на челябинцев подавала компания-создатель игры Angry Birds. Получить комментарий компании «Маша и Медведь» URA.RU не удалось — запрос оставили без ответа.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Создатели мультфильма «Маша и Медведь» обратились с иском на 833 тысячи рублей в Арбитражный суд Челябинской области к местным бизнесменам. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суть претензий связана с нарушением прав на товарные знаки. «ООО „Маша и Медведь“ обратилось в арбитражный суд области к ООО „Трейдмаркет“. Просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и судебные издержки», — говорится в определении суда. Компенсировать просят также незаконное, по мнению истца, использование произведений изобразительного искусства. «Трейдмаркет» производит батуты. Примеры продукции с персонажами детских мультфильмов на сайте корреспондент URA.RU не обнаружил. «Однозначно не делаем. Иначе штрафы без наличия лицензии наложат и на производителя, и на владельца продукции. Можно рассмотреть нанесение персонажей иностранных мультфильмов, например, американских. Но не российских», — сообщили URA.RU в компании. Иск оставлен без движения до 3 апреля. До этого времени инициаторам процесса предстоит устранить неточности в документе. Одновременно в арбитражном суде региона рассматривается еще несколько исков, поданных к другим челябинским бизнесменам рядом правообладателей. Среди них: студия анимационного кино «Мельница», юрфирма «Ноль плюс медиа» и АО «Сеть телевизионных станций». Сумма большинства исков составляет 50 тысяч рублей. В августе 2022 года иск на челябинцев подавала компания-создатель игры Angry Birds. Получить комментарий компании «Маша и Медведь» URA.RU не удалось — запрос оставили без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...