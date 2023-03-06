Создатели мультфильма «Маша и Медведь» потребовали у челябинской фирмы больше 800 тысяч

Создатели мультфильма «Маша и Медведь» пришли в суд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Создатели мультфильма «Маша и Медведь» обратились с иском на 833 тысячи рублей в Арбитражный суд Челябинской области к местным бизнесменам. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суть претензий связана с нарушением прав на товарные знаки.

«ООО „Маша и Медведь“ обратилось в арбитражный суд области к ООО „Трейдмаркет“. Просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки и судебные издержки», — говорится в определении суда.

Компенсировать просят также незаконное, по мнению истца, использование произведений изобразительного искусства. «Трейдмаркет» производит батуты. Примеры продукции с персонажами детских мультфильмов на сайте корреспондент URA.RU не обнаружил.

«Однозначно не делаем. Иначе штрафы без наличия лицензии наложат и на производителя, и на владельца продукции. Можно рассмотреть нанесение персонажей иностранных мультфильмов, например, американских. Но не российских», — сообщили URA.RU в компании.

Иск оставлен без движения до 3 апреля. До этого времени инициаторам процесса предстоит устранить неточности в документе. Одновременно в арбитражном суде региона рассматривается еще несколько исков, поданных к другим челябинским бизнесменам рядом правообладателей. Среди них: студия анимационного кино «Мельница», юрфирма «Ноль плюс медиа» и АО «Сеть телевизионных станций». Сумма большинства исков составляет 50 тысяч рублей. В августе 2022 года иск на челябинцев подавала компания-создатель игры Angry Birds. Получить комментарий компании «Маша и Медведь» URA.RU не удалось — запрос оставили без ответа.