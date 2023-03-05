Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Виктор Ситников попал в неловкое положение из-за голосового помощник. Во время пресс-конференции Ситников рассказывал журналистам о сумме финансирования строительных проектов города, но на голос среагировал Google Ассистент, заявив, что не знает, чем помочь, передает корреспондент URA.RU.
«Во время пресс-конференции Ситников рассказывал журналистам о планах городских властей потратить на строительство чуть больше двух миллиардов рублей. На голос среагировал Google Ассистент. Он сказал: извините, я не знаю, чем помочь», — рассказал журналист.
Присутствующие посмеялись и отметили, что даже Google не в силах увеличить финансирование. «Видимо, мало», — предположили журналисты. «Да, маловато», — согласился Ситников.
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