Вице-мэр Нижневартовска попал в неловкое положение из-за голосового помощника Google. Видео

06 марта 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Голосовой помощник в смартфоне подставил вице-мэра Нижневартовска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Виктор Ситников попал в неловкое положение из-за голосового помощник. Во время пресс-конференции Ситников рассказывал журналистам о сумме финансирования строительных проектов города, но на голос среагировал Google Ассистент, заявив, что не знает, чем помочь, передает корреспондент URA.RU. «Во время пресс-конференции Ситников рассказывал журналистам о планах городских властей потратить на строительство чуть больше двух миллиардов рублей. На голос среагировал Google Ассистент. Он сказал: извините, я не знаю, чем помочь», — рассказал журналист. Присутствующие посмеялись и отметили, что даже Google не в силах увеличить финансирование. «Видимо, мало», — предположили журналисты. «Да, маловато», — согласился Ситников.

Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Виктор Ситников попал в неловкое положение из-за голосового помощник. Во время пресс-конференции Ситников рассказывал журналистам о сумме финансирования строительных проектов города, но на голос среагировал Google Ассистент, заявив, что не знает, чем помочь, передает корреспондент URA.RU. «Во время пресс-конференции Ситников рассказывал журналистам о планах городских властей потратить на строительство чуть больше двух миллиардов рублей. На голос среагировал Google Ассистент. Он сказал: извините, я не знаю, чем помочь», — рассказал журналист. Присутствующие посмеялись и отметили, что даже Google не в силах увеличить финансирование. «Видимо, мало», — предположили журналисты. «Да, маловато», — согласился Ситников.