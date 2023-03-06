06 марта 2023

Под Челябинском произошло массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир Chevrolet был госпитализирован с телесными травмами Фото:

На дороге Восточный обход Челябинска 7 марта произошло массовое ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. О том, что пассажир одного из автомобилей госпитализирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 42 км автодороги Восточный обход на территории Копейского городского округа (Челябинская область) Chevrolet Cruze при обгоне столкнулся с Isuzu 47052 движущимся во встречном направлении. После столкновения Chevrolet Cruze столкнулся с Hyundai Accent, который двигался в попутном направлении», — уточнили в ведомстве.

В ДТП пострадал пассажир Chevrolet Cruze 1997 года рождения. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются.

Авария произошла в 7:45 на дороге Восточный обход Челябинска
Chevrolet при обгоне столкнулся со встречным Isuzu
Hyundai двигался в попутном направлении с Chevrolet

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На дороге Восточный обход Челябинска 7 марта произошло массовое ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. О том, что пассажир одного из автомобилей госпитализирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 42 км автодороги Восточный обход на территории Копейского городского округа (Челябинская область) Chevrolet Cruze при обгоне столкнулся с Isuzu 47052 движущимся во встречном направлении. После столкновения Chevrolet Cruze столкнулся с Hyundai Accent, который двигался в попутном направлении», — уточнили в ведомстве. В ДТП пострадал пассажир Chevrolet Cruze 1997 года рождения. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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