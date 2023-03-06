Пассажир Chevrolet был госпитализирован с телесными травмами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На дороге Восточный обход Челябинска 7 марта произошло массовое ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. О том, что пассажир одного из автомобилей госпитализирован, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 42 км автодороги Восточный обход на территории Копейского городского округа (Челябинская область) Chevrolet Cruze при обгоне столкнулся с Isuzu 47052 движущимся во встречном направлении. После столкновения Chevrolet Cruze столкнулся с Hyundai Accent, который двигался в попутном направлении», — уточнили в ведомстве.

В ДТП пострадал пассажир Chevrolet Cruze 1997 года рождения. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются.

Авария произошла в 7:45 на дороге Восточный обход Челябинска пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Chevrolet при обгоне столкнулся со встречным Isuzu пресс-служба ГИБДД по Челябинской области