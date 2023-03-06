Суд не позволил бизнесмену получить более миллиарда рублей с мэрии Челябинска

Объект на улице Васенко в Челябинске строят почти 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Стройсвязьурал-1», принадлежащая бизнесмену Артуру Никитину, не смогла получить 1,3 млрд рублей с мэрии Челябинска в качестве компенсации за убытки, которые были получены в ходе строительства объекта для саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Арбитражный суд региона отказал в удовлетворении апелляции, оставив решение в пользу властей города.

«Оставить без изменения решение. А апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится на сайте суда.

Согласно материалам дела, Никитин требовал от мэрии свыше 1,3 млрд рублей. Все доводы компании сводились к тому, что администрация не дала им закончить стройку. Вследствие постоянных заморозок строительства фирма получила значительный ущерб.

Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, Никитин начал строить почти 20 лет назад. Со сменой властей стройку то замораживали, то вновь продолжали. С приходом на пост губернатора Бориса Дубровского было решено, что недострой превратится в резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года. Однако объект достроить не успели, а саммиты не состоялись из-за коронавируса. Все строительные работы вновь были заморожены, а само здание перешло на баланс города. В сентябре 2022 года его продали с торгов почти за 40 млн рублей.