На трассе из Сургута в Нефтеюганск затруднено движение из-за аварии

Водитель грузовика пытался перестроиться, чтобы пропустить машину Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургутском районе на трассе, ведущей из Сургута в Нефтеюганск, появилась пробка из-за перевернувшегося грузовика. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому Району.

«На 58 километре перевернулся грузовик. Из-за этого на дороге, ведущей в Нефтеюганск, затруднено движение. По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя не справился с управлением при маневрировании и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием грузовика на бок», — сообщили в полиции.

Пострадавших в аварии нет. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Выясняют причины случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при столкновении с грузовиком погибло четыре человека. Авария произошла недалеко от города Нефтеюганск.