На трассе из Сургута в Нефтеюганск затруднено движение из-за аварии

В Сургутском районе на трассе, ведущей из Сургута в Нефтеюганск, появилась пробка из-за перевернувшегося грузовика. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому Району.
«На 58 километре перевернулся грузовик. Из-за этого на дороге, ведущей в Нефтеюганск, затруднено движение. По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя не справился с управлением при маневрировании и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием грузовика на бок», — сообщили в полиции.
Пострадавших в аварии нет. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Выясняют причины случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при столкновении с грузовиком погибло четыре человека. Авария произошла недалеко от города Нефтеюганск.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.