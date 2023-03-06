06 марта 2023

На трассе из Сургута в Нефтеюганск затруднено движение из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель грузовика пытался перестроиться, чтобы пропустить машину Фото:

В Сургутском районе на трассе, ведущей из Сургута в Нефтеюганск, появилась пробка из-за перевернувшегося грузовика. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому Району.

«На 58 километре перевернулся грузовик. Из-за этого на дороге, ведущей в Нефтеюганск, затруднено движение. По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя не справился с управлением при маневрировании и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием грузовика на бок», — сообщили в полиции.

Пострадавших в аварии нет. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Выясняют причины случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при столкновении с грузовиком погибло четыре человека. Авария произошла недалеко от города Нефтеюганск.

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В Сургутском районе на трассе, ведущей из Сургута в Нефтеюганск, появилась пробка из-за перевернувшегося грузовика. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД по Сургутскому Району. «На 58 километре перевернулся грузовик. Из-за этого на дороге, ведущей в Нефтеюганск, затруднено движение. По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя не справился с управлением при маневрировании и допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием грузовика на бок», — сообщили в полиции. Пострадавших в аварии нет. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Выясняют причины случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при столкновении с грузовиком погибло четыре человека. Авария произошла недалеко от города Нефтеюганск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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