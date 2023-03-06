Работодатели Перми предлагают инженерам зарплаты в 100 тысяч

В Перми инженер-эколог с трехлетним стажем может получать 100 тысяч рублей в месяц, работая в сфере химической промышленности. Это выяснили аналитики сервиса Superjob, изучившие предложения работодателей и ожидания претендентов на данную вакансию.
«На самую высокую зарплату, до 100 тысяч рублей, могут рассчитывать кандидаты с опытом работы инженером-экологом от трех лет и опытом прогнозирования экологических рисков. Возможным пожеланием к кандидату могут быть аттестация в сфере экологической безопасности, знание английского языка, а также опыт выполнения инженерно-экологических изысканий для объектов повышенного уровня ответственности», — сообщили аналитики Superjob.
Большую часть соискателей составляют женщины возрастом около 34 лет. Большинство претендентов указывают наличие высшего образования, около половины на момент размещения резюме не трудоустроены, а средний срок работы соискателей на последнем месте составляет около трех лет. К переезду готовы 27 процентов специалистов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми аналитики Superjob назвали профессии с зарплатой в 150 тысяч рублей. Такие деньги работодатели готовы платить руководителям отдела продаж.
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