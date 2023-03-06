Силовики нашли новые эпизоды в уголовном деле начальника из ГИБДД в ХМАО

07 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сейчас экс-начальник отделения надзора ОГИБДД находится под арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники следственного комитета выявили новые эпизоды взятничества у бывшего начальника отделения надзора ОГИБДД в Кондинском районе. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сейчас сотрудниками следственного комитета продолжается расследование. Он все еще находится под арестом и материалы дела еще не переданы в суд. В 2023 году было выявлено четыре новых эпизода», — сказал источник. В 2021 году начальник отделения надзора в звании капитана полиции «сотрудничал» с местным предприятием «ДизельЭнергоСервис». За деньги он обеспечил беспрепятственный проезд грузовиков по маршруту: без проверок документов, грузов и габаритов. В 2023 году ему назначили арест как меру пресечения на время следствия. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Сотрудники следственного комитета выявили новые эпизоды взятничества у бывшего начальника отделения надзора ОГИБДД в Кондинском районе. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сейчас сотрудниками следственного комитета продолжается расследование. Он все еще находится под арестом и материалы дела еще не переданы в суд. В 2023 году было выявлено четыре новых эпизода», — сказал источник. В 2021 году начальник отделения надзора в звании капитана полиции «сотрудничал» с местным предприятием «ДизельЭнергоСервис». За деньги он обеспечил беспрепятственный проезд грузовиков по маршруту: без проверок документов, грузов и габаритов. В 2023 году ему назначили арест как меру пресечения на время следствия. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.