Силовики нашли новые эпизоды в уголовном деле начальника из ГИБДД в ХМАО

Сотрудники следственного комитета выявили новые эпизоды взятничества у бывшего начальника отделения надзора ОГИБДД в Кондинском районе. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Сейчас сотрудниками следственного комитета продолжается расследование. Он все еще находится под арестом и материалы дела еще не переданы в суд. В 2023 году было выявлено четыре новых эпизода», — сказал источник.
В 2021 году начальник отделения надзора в звании капитана полиции «сотрудничал» с местным предприятием «ДизельЭнергоСервис». За деньги он обеспечил беспрепятственный проезд грузовиков по маршруту: без проверок документов, грузов и габаритов. В 2023 году ему назначили арест как меру пресечения на время следствия. В пресс-службу СУ СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
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