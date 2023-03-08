Миасская швейная фабрика расширит штат за счет работников Кусы и Златоуста

Фабрика по пошиву медицинской одежды «Анастасия» из Миасса (Челябинская область) на треть увеличит штат за счет привлечения кадров из соседних городов. Как URA.RU сообщил директор компании Сергей Голушков, набор проведут в Кусе и Златоусте.
«Рассматриваем варианты с открытием мастерских сначала в Кусе, затем — в Златоусте и Карабаше. Нам необходимо увеличить штатную численность, а среди миасцев набор вести все сложнее», — рассказал URA.RU Голушков.
Предприятие ориентировано на розничные продажи и производство продукции в рамках госзаказов. В настоящее время выполняет большой заказ на пошив медицинской одежды. Также швеи заняты изготовлением постельного белья и принадлежностей в виде подушек, одеял, пледов и матрасов. Компания заинтересована в наборе швей высшей квалификации, технологов и конструкторов.
С расширением штатов предприятие намерено удвоить выпуск. В месяц будут дополнительно шить до трех тысяч изделий.
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