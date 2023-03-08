08 марта 2023
07 марта 2023

Миасская швейная фабрика расширит штат за счет работников Кусы и Златоуста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, одежда, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
Миасские швейники наберут сотрудников в соседних городах Фото:

Фабрика по пошиву медицинской одежды «Анастасия» из Миасса (Челябинская область) на треть увеличит штат за счет привлечения кадров из соседних городов. Как URA.RU сообщил директор компании Сергей Голушков, набор проведут в Кусе и Златоусте.

«Рассматриваем варианты с открытием мастерских сначала в Кусе, затем — в Златоусте и Карабаше. Нам необходимо увеличить штатную численность, а среди миасцев набор вести все сложнее», — рассказал URA.RU Голушков.

Предприятие ориентировано на розничные продажи и производство продукции в рамках госзаказов. В настоящее время выполняет большой заказ на пошив медицинской одежды. Также швеи заняты изготовлением постельного белья и принадлежностей в виде подушек, одеял, пледов и матрасов. Компания заинтересована в наборе швей высшей квалификации, технологов и конструкторов.

С расширением штатов предприятие намерено удвоить выпуск. В месяц будут дополнительно шить до трех тысяч изделий.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Фабрика по пошиву медицинской одежды «Анастасия» из Миасса (Челябинская область) на треть увеличит штат за счет привлечения кадров из соседних городов. Как URA.RU сообщил директор компании Сергей Голушков, набор проведут в Кусе и Златоусте. «Рассматриваем варианты с открытием мастерских сначала в Кусе, затем — в Златоусте и Карабаше. Нам необходимо увеличить штатную численность, а среди миасцев набор вести все сложнее», — рассказал URA.RU Голушков. Предприятие ориентировано на розничные продажи и производство продукции в рамках госзаказов. В настоящее время выполняет большой заказ на пошив медицинской одежды. Также швеи заняты изготовлением постельного белья и принадлежностей в виде подушек, одеял, пледов и матрасов. Компания заинтересована в наборе швей высшей квалификации, технологов и конструкторов. С расширением штатов предприятие намерено удвоить выпуск. В месяц будут дополнительно шить до трех тысяч изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...