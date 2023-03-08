Жильцы выходят в окно и спускаются вниз по газовой трубе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Златоусте Челябинской области жильцам одного из многоквартирных домов по проспекту Мира, дом 4, приходится выходить на улицу через окно. Входная дверь вмерзла в лужу и не открывается, поэтому жители дома спускаются по газовой трубе.

«Жители Златоуста выбираются из подъезда через окно. Дверь намертво примерзла ко льду и не открывается. Жильцы рассказывают, что этой проблеме уже не первый год. Были обращения в управляющую компанию, жилищную инспекцию, приходили с проверками, но это не дало результата», — сообщается в паблике «Регион 74. Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU связалось с управляющей компанией «ЗлатСитиСервис», которая обслуживает дом. Там рассказали, что проблему с входной дверью жильцы должны адресовать Регоператору, который занимается ремонтом здания.

«Ремонтом и установкой входной двери занимался Регоператор, а не наша управляющая компания. Если с выполненными работами возникают проблемы, пусть жители обращаются к региональному оператору. С нашей стороны все работы по очистке снега и прочие выполняются», — сообщили в компании «ЗлатСитиСервис».

В пресс-службе мэрии Златоуста сообщили, что дело взяло на контроль Управление муниципальной милиции. Администрация будет содействовать скорому решению проблемы.

«Возникшая ситуация — это правоотношения между собственниками квартир и управляющей компанией. Учитывая социальную составляющую, Управление муниципальной милиции взяло это дело в работу. Вопрос обрабатывается с управляющей компанией, чтобы, как можно скорее, решить проблему», — рассказали в пресс-службе.