Глава полиции Екатеринбурга лишился второго заместителя за месяц. Инсайд URA.RU подтвердился

Замглавы УМВД по Екатеринбургу Юлия Серебрякова официально ушла с должности

10 марта 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Юлия Серебрякова ушла из ведомства в марте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Юлия Серебрякова официально ушла с должности. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской полиции. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке замглавы, ставшей второй в УМВД за месяц. Согласно официальным данным, Серебрякова больше не является заместителем Максима Метелицы. В руководстве аппарата свердловского ГУ МВД она также не числится. Ранее в ответ на запросы о кадровых изменениях представитель ведомства сообщал URA.RU, что изменения на сайт вносятся после подписания соответствующих приказов. Серебрякова уходила в отпуск, предварительно подав рапорт об отставке. Инсайдеры URA.RU сообщали, что она не планирует возвращаться на должность, однако карточка с ее фамилией продолжала фигурировать на сайте ведомства. По словам собеседников агентства, у нее складывались крепкие взаимоотношения с прошлым начальником УМВД — Игорем Озеровым. Однако после его увольнения в конце 2022 года Серебрякова, как и некоторые другие коллеги Озерова, задумалась об увольнении. В начале марта официально подтвердилась отставка Максима Беликова, который, отслужив менее полугода, собрался уехать в Тверь.

Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Юлия Серебрякова официально ушла с должности. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской полиции. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке замглавы, ставшей второй в УМВД за месяц. Согласно официальным данным, Серебрякова больше не является заместителем Максима Метелицы. В руководстве аппарата свердловского ГУ МВД она также не числится. Ранее в ответ на запросы о кадровых изменениях представитель ведомства сообщал URA.RU, что изменения на сайт вносятся после подписания соответствующих приказов. Серебрякова уходила в отпуск, предварительно подав рапорт об отставке. Инсайдеры URA.RU сообщали, что она не планирует возвращаться на должность, однако карточка с ее фамилией продолжала фигурировать на сайте ведомства. По словам собеседников агентства, у нее складывались крепкие взаимоотношения с прошлым начальником УМВД — Игорем Озеровым. Однако после его увольнения в конце 2022 года Серебрякова, как и некоторые другие коллеги Озерова, задумалась об увольнении. В начале марта официально подтвердилась отставка Максима Беликова, который, отслужив менее полугода, собрался уехать в Тверь.