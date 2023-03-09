09 марта 2023

Глава полиции Екатеринбурга лишился второго заместителя за месяц. Инсайд URA.RU подтвердился

Замглавы УМВД по Екатеринбургу Юлия Серебрякова официально ушла с должности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Юлия Серебрякова ушла из ведомства в марте Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Юлия Серебрякова официально ушла с должности. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской полиции. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке замглавы, ставшей второй в УМВД за месяц.

Согласно официальным данным, Серебрякова больше не является заместителем Максима Метелицы. В руководстве аппарата свердловского ГУ МВД она также не числится. Ранее в ответ на запросы о кадровых изменениях представитель ведомства сообщал URA.RU, что изменения на сайт вносятся после подписания соответствующих приказов.

Серебрякова уходила в отпуск, предварительно подав рапорт об отставке. Инсайдеры URA.RU сообщали, что она не планирует возвращаться на должность, однако карточка с ее фамилией продолжала фигурировать на сайте ведомства.

По словам собеседников агентства, у нее складывались крепкие взаимоотношения с прошлым начальником УМВД — Игорем Озеровым. Однако после его увольнения в конце 2022 года Серебрякова, как и некоторые другие коллеги Озерова, задумалась об увольнении. В начале марта официально подтвердилась отставка Максима Беликова, который, отслужив менее полугода, собрался уехать в Тверь.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Юлия Серебрякова официально ушла с должности. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской полиции. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке замглавы, ставшей второй в УМВД за месяц. Согласно официальным данным, Серебрякова больше не является заместителем Максима Метелицы. В руководстве аппарата свердловского ГУ МВД она также не числится. Ранее в ответ на запросы о кадровых изменениях представитель ведомства сообщал URA.RU, что изменения на сайт вносятся после подписания соответствующих приказов. Серебрякова уходила в отпуск, предварительно подав рапорт об отставке. Инсайдеры URA.RU сообщали, что она не планирует возвращаться на должность, однако карточка с ее фамилией продолжала фигурировать на сайте ведомства. По словам собеседников агентства, у нее складывались крепкие взаимоотношения с прошлым начальником УМВД — Игорем Озеровым. Однако после его увольнения в конце 2022 года Серебрякова, как и некоторые другие коллеги Озерова, задумалась об увольнении. В начале марта официально подтвердилась отставка Максима Беликова, который, отслужив менее полугода, собрался уехать в Тверь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...