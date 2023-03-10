Бизнес-омбудсмен ХМАО обозначила основные направления работы

Бизнес-омбудсмен ХМАО Каск: совершенствование правового положения предпринимателей — в приоритете

11 марта 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

На заседании намечены приоритетные направления работы бизнес-омбудсмена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предложения по защите прав представителей бизнеса обсуждались на заседании Общественного совета с бизнес-омбудсменом Ириной Каск. В рамках мероприятия участники обсудили проект ежегодного доклада и обозначили приоритеты в работе, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре. «В докладе были учтены все поступившие в прошлом году обоснованные предложения по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. Предложения будут касаться интеграции частной медицины в систему здравоохранения, совершенствования налогового законодательства, креативных индустрий и СОНКО, агропромышленного комплекса и промыслового рыболовства, кредитования, и многих других вопросов, актуальность которых по итогам работы в 2022 году очевидна», — сообщила Каск в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО бизнесмены жалуются на участившиеся случаи давления со стороны представителей западных компаний. Из-за использования иностранных товарных знаков на бизнесменов устраивают облавы.

Предложения по защите прав представителей бизнеса обсуждались на заседании Общественного совета с бизнес-омбудсменом Ириной Каск. В рамках мероприятия участники обсудили проект ежегодного доклада и обозначили приоритеты в работе, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре. «В докладе были учтены все поступившие в прошлом году обоснованные предложения по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. Предложения будут касаться интеграции частной медицины в систему здравоохранения, совершенствования налогового законодательства, креативных индустрий и СОНКО, агропромышленного комплекса и промыслового рыболовства, кредитования, и многих других вопросов, актуальность которых по итогам работы в 2022 году очевидна», — сообщила Каск в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО бизнесмены жалуются на участившиеся случаи давления со стороны представителей западных компаний. Из-за использования иностранных товарных знаков на бизнесменов устраивают облавы.