10 марта 2023
09 марта 2023

Бизнес-омбудсмен ХМАО обозначила основные направления работы

Бизнес-омбудсмен ХМАО Каск: совершенствование правового положения предпринимателей — в приоритете
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновники, совещание, заседание, руки, шариоквая ручка
На заседании намечены приоритетные направления работы бизнес-омбудсмена Фото:

Предложения по защите прав представителей бизнеса обсуждались на заседании Общественного совета с бизнес-омбудсменом Ириной Каск. В рамках мероприятия участники обсудили проект ежегодного доклада и обозначили приоритеты в работе, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре.

«В докладе были учтены все поступившие в прошлом году обоснованные предложения по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. Предложения будут касаться интеграции частной медицины в систему здравоохранения, совершенствования налогового законодательства, креативных индустрий и СОНКО, агропромышленного комплекса и промыслового рыболовства, кредитования, и многих других вопросов, актуальность которых по итогам работы в 2022 году очевидна», — сообщила Каск в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО бизнесмены жалуются на участившиеся случаи давления со стороны представителей западных компаний. Из-за использования иностранных товарных знаков на бизнесменов устраивают облавы.

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Предложения по защите прав представителей бизнеса обсуждались на заседании Общественного совета с бизнес-омбудсменом Ириной Каск. В рамках мероприятия участники обсудили проект ежегодного доклада и обозначили приоритеты в работе, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре. «В докладе были учтены все поступившие в прошлом году обоснованные предложения по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе. Предложения будут касаться интеграции частной медицины в систему здравоохранения, совершенствования налогового законодательства, креативных индустрий и СОНКО, агропромышленного комплекса и промыслового рыболовства, кредитования, и многих других вопросов, актуальность которых по итогам работы в 2022 году очевидна», — сообщила Каск в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО бизнесмены жалуются на участившиеся случаи давления со стороны представителей западных компаний. Из-за использования иностранных товарных знаков на бизнесменов устраивают облавы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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