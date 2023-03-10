Житель ХМАО меняет компьютерный клуб на автомобиль

Житель Нижневартовска (ХМАО) выставил на продажу компьютерный клуб за два миллиона рублей. Он готов поменять бизнес на автомобиль, говорится на одном из сайтов бесплатных объявлений.
«Продам готовый бизнес. Помещение в аренде (50000 руб). Находится в очень густонаселенном районе и месте. В клубе 20 мест с возможностью расширения до 30 мест. Возможен обмен на машину», — указано в объявлении на сайте Avito.
Автор отмечает, что продает бизнес из-за нехватки времени и готов к торгу. Объект расположен на улице Маршала Жукова. По данным сервиса 2GIS, по указанному адресу находится клуб Good Game.
Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей. Также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль.
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