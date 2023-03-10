10 марта 2023
09 марта 2023

Житель ХМАО меняет компьютерный клуб на автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец готов обменять компьютерный клуб на машину Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) выставил на продажу компьютерный клуб за два миллиона рублей. Он готов поменять бизнес на автомобиль, говорится на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«Продам готовый бизнес. Помещение в аренде (50000 руб). Находится в очень густонаселенном районе и месте. В клубе 20 мест с возможностью расширения до 30 мест. Возможен обмен на машину», — указано в объявлении на сайте Avito.

Автор отмечает, что продает бизнес из-за нехватки времени и готов к торгу. Объект расположен на улице Маршала Жукова. По данным сервиса 2GIS, по указанному адресу находится клуб Good Game.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей. Также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) выставил на продажу компьютерный клуб за два миллиона рублей. Он готов поменять бизнес на автомобиль, говорится на одном из сайтов бесплатных объявлений. «Продам готовый бизнес. Помещение в аренде (50000 руб). Находится в очень густонаселенном районе и месте. В клубе 20 мест с возможностью расширения до 30 мест. Возможен обмен на машину», — указано в объявлении на сайте Avito. Автор отмечает, что продает бизнес из-за нехватки времени и готов к торгу. Объект расположен на улице Маршала Жукова. По данным сервиса 2GIS, по указанному адресу находится клуб Good Game. Ранее URA.RU рассказало, что житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей. Также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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