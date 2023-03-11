Доктор Мясников назвал признаки инсульта по утрам

Несимметричность черт лица и скованность в движениях рук и ног по утрам могут являться одними из признаков инсульта. Об этом рассказал врач Александр Мясников.
«Несимметричность черт лица и невозможность закрыть оба глаза являются первыми признаками инсульта. Также эти признаки могут говорить о защемлении лицевого нерва», — передает слова Мясникова «A42.RU». Доктор подчеркнул, что при обнаружении таких признаков важно внимательно посмотреть на свое отражение в зеркале, «погримасничать», а также определить цвет языка.
Кровь в моче, черный стул и стул с кровью также должны насторожить. Среди прочего, длительная скованность в ногах и руках после пробуждения может говорить о развитии ревматоидного артрита.
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