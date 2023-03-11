11 марта 2023

Доктор Мясников назвал признаки инсульта по утрам

Доктор Мясников: несимметричность черт лица по утрам может сигнализировать об инсульте
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, часы, будильник, стрелки, циферблат, время, 11 часов, 23 часа
Скованность в движениях по утрам может говорить об инсульте, заявил Александр Мясников Фото:

Несимметричность черт лица и скованность в движениях рук и ног по утрам могут являться одними из признаков инсульта. Об этом рассказал врач Александр Мясников.

«Несимметричность черт лица и невозможность закрыть оба глаза являются первыми признаками инсульта. Также эти признаки могут говорить о защемлении лицевого нерва», — передает слова Мясникова «A42.RU». Доктор подчеркнул, что при обнаружении таких признаков важно внимательно посмотреть на свое отражение в зеркале, «погримасничать», а также определить цвет языка.

Кровь в моче, черный стул и стул с кровью также должны насторожить. Среди прочего, длительная скованность в ногах и руках после пробуждения может говорить о развитии ревматоидного артрита.

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Несимметричность черт лица и скованность в движениях рук и ног по утрам могут являться одними из признаков инсульта. Об этом рассказал врач Александр Мясников. «Несимметричность черт лица и невозможность закрыть оба глаза являются первыми признаками инсульта. Также эти признаки могут говорить о защемлении лицевого нерва», — передает слова Мясникова «A42.RU». Доктор подчеркнул, что при обнаружении таких признаков важно внимательно посмотреть на свое отражение в зеркале, «погримасничать», а также определить цвет языка. Кровь в моче, черный стул и стул с кровью также должны насторожить. Среди прочего, длительная скованность в ногах и руках после пробуждения может говорить о развитии ревматоидного артрита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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