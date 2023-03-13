Появилось видео, как автобус протащил свердловского пенсионера по дороге

14 марта 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Автобус тащил мужчину по асфальту около 20 метров Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пенсионер застрял ногой в автобусе и водитель общественного транспорта начал движение, протащив упавшего мужчину по земле около 20 метров. В соцсети появилось видео происшествия. Пенсионер при попытке сесть в автобус не удержался и упал, водитель не заметил этого и поехал, протащив дедушку по асфальту около 20 метров, следует из видео, опубликованного в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте. На кадрах видно, что проезжающая легковушка начала сигналить водителю общественного транспорта, помимо этого ему сигнализировал человек, стоявший на остановке. Инцидент произошел вечером 10 марта на остановке «Универсам». Очевидцы вызвали скорую пострадавшему пенсионеру, однако мужчина отказался от госпитализации. Теперь Госавтоинспекции Нижнего Тагила организовала проверку по факту происшествия.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пенсионер застрял ногой в автобусе и водитель общественного транспорта начал движение, протащив упавшего мужчину по земле около 20 метров. В соцсети появилось видео происшествия. Пенсионер при попытке сесть в автобус не удержался и упал, водитель не заметил этого и поехал, протащив дедушку по асфальту около 20 метров, следует из видео, опубликованного в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте. На кадрах видно, что проезжающая легковушка начала сигналить водителю общественного транспорта, помимо этого ему сигнализировал человек, стоявший на остановке. Инцидент произошел вечером 10 марта на остановке «Универсам». Очевидцы вызвали скорую пострадавшему пенсионеру, однако мужчина отказался от госпитализации. Теперь Госавтоинспекции Нижнего Тагила организовала проверку по факту происшествия.