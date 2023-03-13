Снегопад парализовал аэропорты Челябинской области

Авиарейсы откладываются из-за обильных дождей и снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске из-за сильнейшего снегопада не будет принимать и выпускать самолеты минимум до 11:00. Аэропорт Магнитогорска переведен в особый режим работы, сообщили URA.RU 14 марта в пресс-службе регионального миндортранса.

«В области установились неблагоприятные метеоусловия: обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. До 11:00 сегодня, 14 марта, закрыт Челябинский аэропорт Баландино из-за низкого коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы. Магнитогорский аэропорт официально не закрыт, но из-за сильного снегопада и ветра решение о посадке командиры самолетов принимают самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что на региональных дорогах также сложная обстановка из-за неблагоприятных погодных условий. На уборку снега выведены 217 единиц техники.

Ранее сообщалось, что задержали утренние рейсы в челябинском аэропорту. Причиной стал обильный снегопад. Отложили рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ош.