В Челябинске из-за снегопада задерживают вылет утренних рейсов

Утренние рейсы в аэропорту «Курчатов» задержали из-за непогоды
В челябинском аэропорту задержан вылет утренних рейсов из-за снегопада. Информация об этом содержится на сайте аэропорта.
«Рейс ДР 6570 авиакомпании „Победа“ в Москву на 06:05. Вылет задерживается до 14:30», — гласит информация на онлайн-табло челябинского аэропорта.
Судя по табло, несколько утренних рейсов в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Ош откладываются от одного до трех часов часа. Так же отложены рейсы и в Магнитогорском аэропорту. В Челябинске рейс в Москву на 12.45 пока не откладывается, на онлайн-табло указано время вылета по расписанию.
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