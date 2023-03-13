13 марта 2023

В Челябинске из-за снегопада задерживают вылет утренних рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Утренние рейсы в аэропорту «Курчатов» задержали из-за непогоды Фото:

В челябинском аэропорту задержан вылет утренних рейсов из-за снегопада. Информация об этом содержится на сайте аэропорта.

«Рейс ДР 6570 авиакомпании „Победа“ в Москву на 06:05. Вылет задерживается до 14:30», — гласит информация на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Судя по табло, несколько утренних рейсов в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Ош откладываются от одного до трех часов часа. Так же отложены рейсы и в Магнитогорском аэропорту. В Челябинске рейс в Москву на 12.45 пока не откладывается, на онлайн-табло указано время вылета по расписанию.

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В челябинском аэропорту задержан вылет утренних рейсов из-за снегопада. Информация об этом содержится на сайте аэропорта. «Рейс ДР 6570 авиакомпании „Победа“ в Москву на 06:05. Вылет задерживается до 14:30», — гласит информация на онлайн-табло челябинского аэропорта. Судя по табло, несколько утренних рейсов в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Ош откладываются от одного до трех часов часа. Так же отложены рейсы и в Магнитогорском аэропорту. В Челябинске рейс в Москву на 12.45 пока не откладывается, на онлайн-табло указано время вылета по расписанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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