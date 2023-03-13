В Челябинске из-за снегопада задерживают вылет утренних рейсов

14 марта 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Утренние рейсы в аэропорту «Курчатов» задержали из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском аэропорту задержан вылет утренних рейсов из-за снегопада. Информация об этом содержится на сайте аэропорта. «Рейс ДР 6570 авиакомпании „Победа“ в Москву на 06:05. Вылет задерживается до 14:30», — гласит информация на онлайн-табло челябинского аэропорта. Судя по табло, несколько утренних рейсов в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Ош откладываются от одного до трех часов часа. Так же отложены рейсы и в Магнитогорском аэропорту. В Челябинске рейс в Москву на 12.45 пока не откладывается, на онлайн-табло указано время вылета по расписанию.

В челябинском аэропорту задержан вылет утренних рейсов из-за снегопада. Информация об этом содержится на сайте аэропорта. «Рейс ДР 6570 авиакомпании „Победа“ в Москву на 06:05. Вылет задерживается до 14:30», — гласит информация на онлайн-табло челябинского аэропорта. Судя по табло, несколько утренних рейсов в Москву, а также рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Ош откладываются от одного до трех часов часа. Так же отложены рейсы и в Магнитогорском аэропорту. В Челябинске рейс в Москву на 12.45 пока не откладывается, на онлайн-табло указано время вылета по расписанию.