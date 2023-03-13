В селе Ларино Каслинского района (Челябинская область) продается сельхозпредприятие на 4 000 га земли, с техникой и оборудованием за 40 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений «Авито».
«Продается готовое сельхозпредприятие по выращиванию зерновых. В стоимость входят 4 000 га земли в долгосрочной аренде, возможен выкуп в собственность, техника для посева и уборки зерновых, для которых есть гараж, сооружения для хранения и переработки продукции. Укомплектованный штат сотрудников. Земля подготовлена для посева в новом году», — сообщается в объявлении.
Владелец предприятия рассказал URA.RU, что на территории находится гараж для техники и ее обслуживания. Машин и оборудования будет достаточно для посева, сбора и хранения урожая.
На территории есть гараж для хранения и обслуживания техники
Фото: сервис Avito
На предприятии есть зерносушилка, зернохранилище, погрузочный пункт
В селе Ларино Каслинского района (Челябинская область) продается сельхозпредприятие на 4 000 га земли, с техникой и оборудованием за 40 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений «Авито». «Продается готовое сельхозпредприятие по выращиванию зерновых. В стоимость входят 4 000 га земли в долгосрочной аренде, возможен выкуп в собственность, техника для посева и уборки зерновых, для которых есть гараж, сооружения для хранения и переработки продукции. Укомплектованный штат сотрудников. Земля подготовлена для посева в новом году», — сообщается в объявлении. Владелец предприятия рассказал URA.RU, что на территории находится гараж для техники и ее обслуживания. Машин и оборудования будет достаточно для посева, сбора и хранения урожая.