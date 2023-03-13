13 марта 2023

В Челябинской области продается сельхозпредприятие за 40 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
На продажу выставлено сельхозпредприятие по выращиванию зерновых Фото:

В селе Ларино Каслинского района (Челябинская область) продается сельхозпредприятие на 4 000 га земли, с техникой и оборудованием за 40 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений «Авито».

«Продается готовое сельхозпредприятие по выращиванию зерновых. В стоимость входят 4 000 га земли в долгосрочной аренде, возможен выкуп в собственность, техника для посева и уборки зерновых, для которых есть гараж, сооружения для хранения и переработки продукции. Укомплектованный штат сотрудников. Земля подготовлена для посева в новом году», — сообщается в объявлении.

Владелец предприятия рассказал URA.RU, что на территории находится гараж для техники и ее обслуживания. Машин и оборудования будет достаточно для посева, сбора и хранения урожая.

На территории есть гараж для хранения и обслуживания техники
Фото:
На предприятии есть зерносушилка, зернохранилище, погрузочный пункт
Фото:
Земля готова для посева зерновых в новом сезоне
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В селе Ларино Каслинского района (Челябинская область) продается сельхозпредприятие на 4 000 га земли, с техникой и оборудованием за 40 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений «Авито». «Продается готовое сельхозпредприятие по выращиванию зерновых. В стоимость входят 4 000 га земли в долгосрочной аренде, возможен выкуп в собственность, техника для посева и уборки зерновых, для которых есть гараж, сооружения для хранения и переработки продукции. Укомплектованный штат сотрудников. Земля подготовлена для посева в новом году», — сообщается в объявлении. Владелец предприятия рассказал URA.RU, что на территории находится гараж для техники и ее обслуживания. Машин и оборудования будет достаточно для посева, сбора и хранения урожая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...