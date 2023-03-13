В Челябинской области продается сельхозпредприятие за 40 млн рублей. Фото

14 марта 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

На продажу выставлено сельхозпредприятие по выращиванию зерновых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Ларино Каслинского района (Челябинская область) продается сельхозпредприятие на 4 000 га земли, с техникой и оборудованием за 40 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений «Авито». «Продается готовое сельхозпредприятие по выращиванию зерновых. В стоимость входят 4 000 га земли в долгосрочной аренде, возможен выкуп в собственность, техника для посева и уборки зерновых, для которых есть гараж, сооружения для хранения и переработки продукции. Укомплектованный штат сотрудников. Земля подготовлена для посева в новом году», — сообщается в объявлении. Владелец предприятия рассказал URA.RU, что на территории находится гараж для техники и ее обслуживания. Машин и оборудования будет достаточно для посева, сбора и хранения урожая. На территории есть гараж для хранения и обслуживания техники Фото: сервис Avito На предприятии есть зерносушилка, зернохранилище, погрузочный пункт Фото: сервис Avito Земля готова для посева зерновых в новом сезоне Фото: сервис Avito

В селе Ларино Каслинского района (Челябинская область) продается сельхозпредприятие на 4 000 га земли, с техникой и оборудованием за 40 млн рублей. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений «Авито». «Продается готовое сельхозпредприятие по выращиванию зерновых. В стоимость входят 4 000 га земли в долгосрочной аренде, возможен выкуп в собственность, техника для посева и уборки зерновых, для которых есть гараж, сооружения для хранения и переработки продукции. Укомплектованный штат сотрудников. Земля подготовлена для посева в новом году», — сообщается в объявлении. Владелец предприятия рассказал URA.RU, что на территории находится гараж для техники и ее обслуживания. Машин и оборудования будет достаточно для посева, сбора и хранения урожая.