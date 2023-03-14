Жителя Ставрополья заподозрили в работе на спецслужбы Украины 14 марта 2023 в 18:55 Размер текста - 17 + Подозреваемому в передаче Украине опасной информации грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление ФСБ по Ставропольскому краю задержало местного жителя Шпаковского района по обвинению в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что в марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Подозреваемый фотографировал объекты, связанные с железнодорожными путями, а также воинские части. Задержанному грозит до 20 лет лишения свобод по статье «Государственная измена». Ранее в Астраханской области задержали мужчину за попытку уехать воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ). 13 марта был задержан житель города Петрозаводска 1989 года рождения. Его задержали при попытке пересечь границу. Управление ФСБ по Ставропольскому краю задержало местного жителя Шпаковского района по обвинению в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что в марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа вступил в переписку с сотрудниками службы безопасности Украины, в ходе которой выразил добровольное согласие на оказание им помощи, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Подозреваемый фотографировал объекты, связанные с железнодорожными путями, а также воинские части. Задержанному грозит до 20 лет лишения свобод по статье «Государственная измена». Ранее в Астраханской области задержали мужчину за попытку уехать воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ). 13 марта был задержан житель города Петрозаводска 1989 года рождения. Его задержали при попытке пересечь границу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям