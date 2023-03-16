Врач раскрыла неожиданную пользу поцелуев

Врач Калмурзина: поцелуи полезны для сердца и укрепляют иммунитет

Поцелуи помогают снизить стресс Фото: Александр Кадников © URA.RU

Поцелуи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, так как в процессе расширяются кровеносные сосуды и кровь насыщается кислородом. Об этом сообщила эндокринолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории Анастасия Калмурзина.

«В процессе поцелуя дыхание человека ускоряется, а кровеносные сосуды расширяются. Это своего рода „встряска“, которая помогает дополнительно обогатить кровь и органы кислородом», — сказала Калмурзина в интервью « Газете.ru ».

По ее словам, поцелуи укрепляют эмоциональную связь партнеров. Во время поцелуя вырабатываются окситоцин, дофамин, эндорфин. Эти гормоны позволяют меньше нервничать и способствуют смещению фокуса на позитивные эмоции. Из-за этого люди активнее берутся за новые начинания.

Также поцелуи положительно влияют на иммунитет, нормализуют кислотно-щелочной баланс полости рта и смывают бактерии с эмали. «[Эти микроорганизмы] „приучают“ иммунную систему человека к восприятию чужих бактерий и делают ее менее уязвимой», — сказала Калмурзина.

Поцелуи способствуют здоровью зубов и десен за счет вырабатывания слюны, передают Vse42.ru со ссылкой на стоматолога Алана Карра. Поцелуи повышают работоспособность, способствуют умственной деятельности и развитию стрессоустойчивости, рассказали URA.RU в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Поцелуи также способствуют повышению уверенности в себе, сообщили ученые.