Врач раскрыла неожиданную пользу поцелуев

Врач Калмурзина: поцелуи полезны для сердца и укрепляют иммунитет
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Поцелуи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, так как в процессе расширяются кровеносные сосуды и кровь насыщается кислородом. Об этом сообщила эндокринолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории Анастасия Калмурзина.

«В процессе поцелуя дыхание человека ускоряется, а кровеносные сосуды расширяются. Это своего рода „встряска“, которая помогает дополнительно обогатить кровь и органы кислородом», — сказала Калмурзина в интервью «Газете.ru».

По ее словам, поцелуи укрепляют эмоциональную связь партнеров. Во время поцелуя вырабатываются окситоцин, дофамин, эндорфин. Эти гормоны позволяют меньше нервничать и способствуют смещению фокуса на позитивные эмоции. Из-за этого люди активнее берутся за новые начинания.

Также поцелуи положительно влияют на иммунитет, нормализуют кислотно-щелочной баланс полости рта и смывают бактерии с эмали. «[Эти микроорганизмы] „приучают“ иммунную систему человека к восприятию чужих бактерий и делают ее менее уязвимой», — сказала Калмурзина.

Поцелуи способствуют здоровью зубов и десен за счет вырабатывания слюны, передают Vse42.ru со ссылкой на стоматолога Алана Карра. Поцелуи повышают работоспособность, способствуют умственной деятельности и развитию стрессоустойчивости, рассказали URA.RU в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Поцелуи также способствуют повышению уверенности в себе, сообщили ученые.

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Поцелуи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, так как в процессе расширяются кровеносные сосуды и кровь насыщается кислородом. Об этом сообщила эндокринолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории Анастасия Калмурзина. «В процессе поцелуя дыхание человека ускоряется, а кровеносные сосуды расширяются. Это своего рода „встряска“, которая помогает дополнительно обогатить кровь и органы кислородом», — сказала Калмурзина в интервью «Газете.ru». По ее словам, поцелуи укрепляют эмоциональную связь партнеров. Во время поцелуя вырабатываются окситоцин, дофамин, эндорфин. Эти гормоны позволяют меньше нервничать и способствуют смещению фокуса на позитивные эмоции. Из-за этого люди активнее берутся за новые начинания. Также поцелуи положительно влияют на иммунитет, нормализуют кислотно-щелочной баланс полости рта и смывают бактерии с эмали. «[Эти микроорганизмы] „приучают“ иммунную систему человека к восприятию чужих бактерий и делают ее менее уязвимой», — сказала Калмурзина. Поцелуи способствуют здоровью зубов и десен за счет вырабатывания слюны, передают Vse42.ru со ссылкой на стоматолога Алана Карра. Поцелуи повышают работоспособность, способствуют умственной деятельности и развитию стрессоустойчивости, рассказали URA.RU в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Поцелуи также способствуют повышению уверенности в себе, сообщили ученые.
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Ссылки по теме
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