Диетолог назвала девять продуктов, которые спасут от инфаркта

Некоторые продукты, в том числе чеснок, рыба, миндаль и грецкие орехи оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом заявила диетолог Фатма Байсал Юсуф.
«Врач рекомендует употреблять по одной дольке чеснока. Есть рыбу, приготовленную на пару или гриле, из-за большого содержания в ней кислот омега-3 с антиоксидантными свойствами, которые препятствую образованию тромбов», — передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на турецкое издание Sözcü.
Полезно будет есть шесть-семь орехов фундука и два-три грецких ореха трижды в неделю. Это окажет положительное влияние на сердце из-за содержащихся в них магнии и клетчатке. Также диетолог советует включить в рацион перемолотые семена льна и цельнозерновую муку из овса и ржи — в них содержатся витамины В и Е.
Для поддержания сердечно-сосудистой системы и организма в целом, нужно выводить из него вредные вещества с помощью антиоксидантов. Они содержатся в зеленом чае, напитках из шалфея или ромашки, красном винограде, помидорах и арбузах, заключила диетолог.
Ранее диетологи академического центра медицинских наук в Далласе назвали куриные яйца самым полезным продуктом. Ученые говорят, что они улучшают работу мозга и содержат множество полезных веществ, пишет агенство Nation News. Испанские ученые, в свою очередь, заявили, что фастфуд и другая жирная еда приводят к преждевременному старению, передает телеканал 360.
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