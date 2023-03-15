Пермяков научат делать шаманские бубны

16 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Местер-классы по изготовлению шаманских бубнов запланированы на начало июля Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Перми пройдет мастер класс по изготовлению настоящих шаманских бубнов. Мероприятие запланировано на начало июля, однако организаторы уже начали принимать заявки от желающих. Информация опубликован на странице группы «Мастерской магии Две метлы» в соцсети «ВКонтакте». «Вы просили, мы сделали! Мастер-класс по изготовлению настоящего шаманского бубна своими руками 1,2 июля. Свои заявки скорее отправляйте нам, формируем группу, бронируем кожу и основы», — пишут организаторы. Ранее мастерская «Две метлы» организовала в Перми курсы по основам магии. Также в краевой столице состоится фестиваль «Я тебя вижу». На него соберутся астрологи, нумерологи, медиумы, биоэнергеты, тарологи и мастера телесных практик со всей России, которые поделятся с участниками фестиваля своими практиками. Мероприятие пройдет 27 марта.

В Перми пройдет мастер класс по изготовлению настоящих шаманских бубнов. Мероприятие запланировано на начало июля, однако организаторы уже начали принимать заявки от желающих. Информация опубликован на странице группы «Мастерской магии Две метлы» в соцсети «ВКонтакте». «Вы просили, мы сделали! Мастер-класс по изготовлению настоящего шаманского бубна своими руками 1,2 июля. Свои заявки скорее отправляйте нам, формируем группу, бронируем кожу и основы», — пишут организаторы. Ранее мастерская «Две метлы» организовала в Перми курсы по основам магии. Также в краевой столице состоится фестиваль «Я тебя вижу». На него соберутся астрологи, нумерологи, медиумы, биоэнергеты, тарологи и мастера телесных практик со всей России, которые поделятся с участниками фестиваля своими практиками. Мероприятие пройдет 27 марта.