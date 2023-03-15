Журналистку Ксению Собчак не удивила ситуация, которая разворачивается вокруг экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Свое отношение к задержанию общественного деятеля Собчак опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«Мне бы хотелось быть удивленной, но это, увы, не так», — написала Собчак. К подписи она добавила скрин сообщения супруги экс-главы Екатеринбурга Юлии Крутеевой.
Ранее URA.RU писало, что экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержала полиция. По словам адвоката Ройзмана, причиной задержания стал донос, который написали на его подзащитного еще в декабре 2022 года за пост в соцсети. Позже появилась информация, что суд над Ройзманом пройдет 16 марта.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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