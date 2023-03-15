15 марта 2023

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* доставят в суд

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Суд по московскому делу Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Суд над экс-мэром уральской столицы запланирован на 16 марта Фото:

Суд над бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ) пройдет в Ленинском суде города. Разбирательство, предположительно, пройдет 16 марта. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился адвокат Владислав Идамжапов.

«Скорее всего, Ленинский суд, скорее всего, сегодня. Но во сколько, никто пока не знает. Все зависит от того, как быстро составят протокол», — сказал Идамжапов в разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU писало, что экс-мэра Екатеринбурга задержала полиция. Причиной задержания стал донос на Ройзмана в декабре 2022 за его пост, размещенный ВК.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Суд над бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ) пройдет в Ленинском суде города. Разбирательство, предположительно, пройдет 16 марта. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился адвокат Владислав Идамжапов. «Скорее всего, Ленинский суд, скорее всего, сегодня. Но во сколько, никто пока не знает. Все зависит от того, как быстро составят протокол», — сказал Идамжапов в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало, что экс-мэра Екатеринбурга задержала полиция. Причиной задержания стал донос на Ройзмана в декабре 2022 за его пост, размещенный ВК. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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