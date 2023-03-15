Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга пошла на повышение

16 марта 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Ирина Бучельникова (Каргаполова) займется внутренней политикой региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга Ирина Бучельникова (Каргаполова) перешла на работу в правительство. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном правительстве. «Ирина Бучельникова (Каргаполова), известная городским журналистам по своей работе в УМВД по Екатеринбургу (с 2011 по 2020 гг. возглавляла отделение по связям со СМИ, уйдя затем в РАНХиГС), с сегодняшнего дня работает в региональном правительстве. Теперь она будет отвечать за пиар министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области под руководством Вячеслава Ярина. И, уверены, со своей задачей справится», — отметил собеседник агентства. Ранее Ирине Бучельниковой (Каргаполовой) прочили должность пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга, но она предпочла работу в РАНХиГС. Предшественница Бучельниковой в МинВЭС Нина Палаткина, по нашим данным, вышла на пенсию.

Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга Ирина Бучельникова (Каргаполова) перешла на работу в правительство. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном правительстве. «Ирина Бучельникова (Каргаполова), известная городским журналистам по своей работе в УМВД по Екатеринбургу (с 2011 по 2020 гг. возглавляла отделение по связям со СМИ, уйдя затем в РАНХиГС), с сегодняшнего дня работает в региональном правительстве. Теперь она будет отвечать за пиар министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области под руководством Вячеслава Ярина. И, уверены, со своей задачей справится», — отметил собеседник агентства. Ранее Ирине Бучельниковой (Каргаполовой) прочили должность пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга, но она предпочла работу в РАНХиГС. Предшественница Бучельниковой в МинВЭС Нина Палаткина, по нашим данным, вышла на пенсию.