Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга пошла на повышение

Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга Ирина Бучельникова (Каргаполова) перешла на работу в правительство. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном правительстве.
«Ирина Бучельникова (Каргаполова), известная городским журналистам по своей работе в УМВД по Екатеринбургу (с 2011 по 2020 гг. возглавляла отделение по связям со СМИ, уйдя затем в РАНХиГС), с сегодняшнего дня работает в региональном правительстве. Теперь она будет отвечать за пиар министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области под руководством Вячеслава Ярина. И, уверены, со своей задачей справится», — отметил собеседник агентства.
Ранее Ирине Бучельниковой (Каргаполовой) прочили должность пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга, но она предпочла работу в РАНХиГС. Предшественница Бучельниковой в МинВЭС Нина Палаткина, по нашим данным, вышла на пенсию.
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