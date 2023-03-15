15 марта 2023

Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга пошла на повышение

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
Ирина Бучельникова (Каргаполова) займется внутренней политикой региона Фото:

Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга Ирина Бучельникова (Каргаполова) перешла на работу в правительство. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном правительстве.

«Ирина Бучельникова (Каргаполова), известная городским журналистам по своей работе в УМВД по Екатеринбургу (с 2011 по 2020 гг. возглавляла отделение по связям со СМИ, уйдя затем в РАНХиГС), с сегодняшнего дня работает в региональном правительстве. Теперь она будет отвечать за пиар министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области под руководством Вячеслава Ярина. И, уверены, со своей задачей справится», — отметил собеседник агентства.

Ранее Ирине Бучельниковой (Каргаполовой) прочили должность пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга, но она предпочла работу в РАНХиГС. Предшественница Бучельниковой в МинВЭС Нина Палаткина, по нашим данным, вышла на пенсию.

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Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга Ирина Бучельникова (Каргаполова) перешла на работу в правительство. Об этом URA.RU рассказал источник в региональном правительстве. «Ирина Бучельникова (Каргаполова), известная городским журналистам по своей работе в УМВД по Екатеринбургу (с 2011 по 2020 гг. возглавляла отделение по связям со СМИ, уйдя затем в РАНХиГС), с сегодняшнего дня работает в региональном правительстве. Теперь она будет отвечать за пиар министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области под руководством Вячеслава Ярина. И, уверены, со своей задачей справится», — отметил собеседник агентства. Ранее Ирине Бучельниковой (Каргаполовой) прочили должность пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга, но она предпочла работу в РАНХиГС. Предшественница Бучельниковой в МинВЭС Нина Палаткина, по нашим данным, вышла на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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