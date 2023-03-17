Сергей Безруков откроет театральный фестиваль в Нижневартовске

Сергей Безруков похвалил организаторов и площадки театрального фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский актер театра и кино Сергей Безруков откроет в Нижневартовске масштабный проект — «Эхо большого театрального фестиваля». На пресс-конференции, данной журналистам перед открытием, он похвалил площадки фестиваля, одной из которых является Театр юного зрителя. На его сцене актер представит спектакль «Маленький принц», сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Сергей Безруков высоко оценил городские площадки, на которых пойдут основные события проекта. Он отметил горячую заинтересованность принимающей стороны и деятельное участие в организации фестиваля департамента культуры Югры, руководства ТЮЗа Нижневартовска и других заинтересованных лиц», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Безруков пригласил жителей ХМАО посетить театральный фестиваль, который пройдет с 18 по 23 марта. Югорчане откликнулись на предложение актера и раскупили билеты на спектакль «Маленький принц» за одну ночь.

Сергей Безруков в ТЮЗ Фото: telegram-канал «Нижневартовск. Официально»