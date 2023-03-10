Сергей Безруков пригласил жителей ХМАО на детский фестиваль. Видео

11 марта 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков пригласил жителей ХМАО на детский фестиваль (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Сергей Безруков записал обращение для жителей ХМАО, в котором пригласил их на «ЭХО Большого детского фестиваля». Мероприятие состоится в Нижневартовске с 18 по 23 марта. Безруков опубликовал видео в соцсетях. «Это большой праздник, который мы привезем к вам в Югру. Открываем мы ЭХО фестиваля уже по традиции «Маленьким принцем» с оркестром. И я, поскольку очень люблю это произведение, сыграю сам. Приходите не только на открытие, впереди огромная замечательная программа «ЭХА БДФ», — сообщил Безруков в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске за месяц до премьеры раскупили билеты на спектакль Сергея Безрукова по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Места разобрали за одну ночь.

Сергей Безруков записал обращение для жителей ХМАО, в котором пригласил их на «ЭХО Большого детского фестиваля». Мероприятие состоится в Нижневартовске с 18 по 23 марта. Безруков опубликовал видео в соцсетях. «Это большой праздник, который мы привезем к вам в Югру. Открываем мы ЭХО фестиваля уже по традиции «Маленьким принцем» с оркестром. И я, поскольку очень люблю это произведение, сыграю сам. Приходите не только на открытие, впереди огромная замечательная программа «ЭХА БДФ», — сообщил Безруков в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске за месяц до премьеры раскупили билеты на спектакль Сергея Безрукова по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Места разобрали за одну ночь.