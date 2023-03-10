10 марта 2023
09 марта 2023

Сергей Безруков пригласил жителей ХМАО на детский фестиваль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Общегородской молебен Торжества Православия. Екатеринбург , безруков сергей
Сергей Безруков пригласил жителей ХМАО на детский фестиваль (фото из архива) Фото:

Сергей Безруков записал обращение для жителей ХМАО, в котором пригласил их на «ЭХО Большого детского фестиваля». Мероприятие состоится в Нижневартовске с 18 по 23 марта. Безруков опубликовал видео в соцсетях.

«Это большой праздник, который мы привезем к вам в Югру. Открываем мы ЭХО фестиваля уже по традиции «Маленьким принцем» с оркестром. И я, поскольку очень люблю это произведение, сыграю сам. Приходите не только на открытие, впереди огромная замечательная программа «ЭХА БДФ», — сообщил Безруков в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске за месяц до премьеры раскупили билеты на спектакль Сергея Безрукова по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Места разобрали за одну ночь.

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Сергей Безруков записал обращение для жителей ХМАО, в котором пригласил их на «ЭХО Большого детского фестиваля». Мероприятие состоится в Нижневартовске с 18 по 23 марта. Безруков опубликовал видео в соцсетях. «Это большой праздник, который мы привезем к вам в Югру. Открываем мы ЭХО фестиваля уже по традиции «Маленьким принцем» с оркестром. И я, поскольку очень люблю это произведение, сыграю сам. Приходите не только на открытие, впереди огромная замечательная программа «ЭХА БДФ», — сообщил Безруков в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске за месяц до премьеры раскупили билеты на спектакль Сергея Безрукова по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Места разобрали за одну ночь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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