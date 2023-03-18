В Серове на месте сгоревшего четырехквартирного дома нашли труп

Инцидент произошел ночью 19 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Серове (Свердловская область) ночью 19 марта при пожаре в четырехквартирном жилом доме по улице Максима Горького нашли тело погибшего. Об сообщается на сайте Управления гражданской защиты Серовского городского округа (УГЗ СГО).

«Ночью 19 марта при пожаре в доме по улице Максима Горького погиб человек. Его тело обнаружили пожарные при разборке сгоревших конструкций», — сказано в сообщении.

Личность погибшего устанавливается. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, отмечается на сайте УГЗ СГО.

Кроме того, пожарным удалось спасти одного человека, сообщается на сайте МЧС по Свердловской области. В тушении пожара задействованы две единицы техники и десять человек личного состава. В 00:51 огонь был локализован, в 01:03 открытое горение ликвидировано, а через час огнеборцы завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, уточнили в ведомстве.