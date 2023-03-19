19 марта 2023
18 марта 2023

Пьяный свердловчанин выехал на встречку и врезался в самосвал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на 141 километре трассы Екатеринбург — Алапаевск Фото:

Водитель с алкогольным опьянением на отечественной легковушки выехал на встречную полосу и врезался в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель с признаками опьянения на „ВАЗ-2112“ не справившись с управлением выехал на встречную полосу и врезался в самосвал Howo. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки, девушку госпитализировали с вывихом бедра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 19 марта на 141 километре трассе Екатеринбург — Алапаевск. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «4 канал|Екатеринбург|Новости».

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Водитель с алкогольным опьянением на отечественной легковушки выехал на встречную полосу и врезался в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель с признаками опьянения на „ВАЗ-2112“ не справившись с управлением выехал на встречную полосу и врезался в самосвал Howo. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки, девушку госпитализировали с вывихом бедра», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 19 марта на 141 километре трассе Екатеринбург — Алапаевск. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «4 канал|Екатеринбург|Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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