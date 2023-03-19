Авария произошла на 141 километре трассы Екатеринбург — Алапаевск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель с алкогольным опьянением на отечественной легковушки выехал на встречную полосу и врезался в самосвал на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель с признаками опьянения на „ВАЗ-2112“ не справившись с управлением выехал на встречную полосу и врезался в самосвал Howo. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки, девушку госпитализировали с вывихом бедра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 19 марта на 141 километре трассе Екатеринбург — Алапаевск. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «4 канал|Екатеринбург|Новости».