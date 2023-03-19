Полиция Челябинска получила в безвозмездное пользование 14 помещений

В Челябинске ведутся активные работы по предоставлению помещений полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

УМВД России по Челябинску получило в безвозмездное пользование 14 помещений. Об этом рассказала на аппаратном совещании в администрации 20 марта мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Девять помещений мы передали по договору безвозмездного пользования УМВД России по городу Челябинску. Также еще пять нежилый помещений были переданы УМВД для исполнения соответствующих полномочий», — сообщила Рыльская.

По словам Рыльской, нежилые помещения УМВД России по городу Челябинску были предоставлены в рамках организации работы по предоставлению участковых пунктов полиции. Ранее мэр Челябинска Наталья Котова давала поручение о проведении соответствующих ремонтных работ в отношении 14 нежилых помещений.