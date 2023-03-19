19 марта 2023
18 марта 2023

Полиция Челябинска получила в безвозмездное пользование 14 помещений

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция
В Челябинске ведутся активные работы по предоставлению помещений полиции Фото:

УМВД России по Челябинску получило в безвозмездное пользование 14 помещений. Об этом рассказала на аппаратном совещании в администрации 20 марта мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Девять помещений мы передали по договору безвозмездного пользования УМВД России по городу Челябинску. Также еще пять нежилый помещений были переданы УМВД для исполнения соответствующих полномочий», — сообщила Рыльская.

По словам Рыльской, нежилые помещения УМВД России по городу Челябинску были предоставлены в рамках организации работы по предоставлению участковых пунктов полиции. Ранее мэр Челябинска Наталья Котова давала поручение о проведении соответствующих ремонтных работ в отношении 14 нежилых помещений.

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УМВД России по Челябинску получило в безвозмездное пользование 14 помещений. Об этом рассказала на аппаратном совещании в администрации 20 марта мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Девять помещений мы передали по договору безвозмездного пользования УМВД России по городу Челябинску. Также еще пять нежилый помещений были переданы УМВД для исполнения соответствующих полномочий», — сообщила Рыльская. По словам Рыльской, нежилые помещения УМВД России по городу Челябинску были предоставлены в рамках организации работы по предоставлению участковых пунктов полиции. Ранее мэр Челябинска Наталья Котова давала поручение о проведении соответствующих ремонтных работ в отношении 14 нежилых помещений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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