19 марта 2023
18 марта 2023

На челябинской трассе от столкновения с грузовиком перевернулся внедорожник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительная причина ДТП отсутствие безопасной дистанции между автомобилями Фото:

На трассе М-5 Челябинской области столкнулись грузовик и УАЗ. О том, что внедорожник опрокинулся от удара, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«ДТП произошло на 1597 км автодороги М-5 „Урал“. По предварительным данным грузовой автомобиль Scania не выдержал безопасную дистанцию, столкнувшись с попутным УАЗ. После чего последний опрокинулся. Предварительно пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

На месте ДТП идет ликвидация последствий. Обстоятельства устанавливаются.

Предварительно в ДТП никто не пострадал
На месте ведут работы по ликвидации последствий

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На трассе М-5 Челябинской области столкнулись грузовик и УАЗ. О том, что внедорожник опрокинулся от удара, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «ДТП произошло на 1597 км автодороги М-5 „Урал“. По предварительным данным грузовой автомобиль Scania не выдержал безопасную дистанцию, столкнувшись с попутным УАЗ. После чего последний опрокинулся. Предварительно пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. На месте ДТП идет ликвидация последствий. Обстоятельства устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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