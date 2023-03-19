Предварительная причина ДТП отсутствие безопасной дистанции между автомобилями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На трассе М-5 Челябинской области столкнулись грузовик и УАЗ. О том, что внедорожник опрокинулся от удара, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«ДТП произошло на 1597 км автодороги М-5 „Урал“. По предварительным данным грузовой автомобиль Scania не выдержал безопасную дистанцию, столкнувшись с попутным УАЗ. После чего последний опрокинулся. Предварительно пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

На месте ДТП идет ликвидация последствий. Обстоятельства устанавливаются.

Предварительно в ДТП никто не пострадал фото: пресс-служба ГИБДД по региону