Предварительная причина ДТП отсутствие безопасной дистанции между автомобилями
На трассе М-5 Челябинской области столкнулись грузовик и УАЗ. О том, что внедорожник опрокинулся от удара, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«ДТП произошло на 1597 км автодороги М-5 „Урал“. По предварительным данным грузовой автомобиль Scania не выдержал безопасную дистанцию, столкнувшись с попутным УАЗ. После чего последний опрокинулся. Предварительно пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
На месте ДТП идет ликвидация последствий. Обстоятельства устанавливаются.
Предварительно в ДТП никто не пострадал
На месте ведут работы по ликвидации последствий
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