19 марта 2023

Памятник первому учителю установят в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
Конкурс на лучший композиционный проект, посвященный первому учителю, стартует 20 марта Фото:

В Екатеринбурге возведут монумент, посвященный первому учителю. Конкурс на лучший проект стартует 20 марта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Конкурс на лучший композиционный проект стартует 20 марта. Участие в нем могут принять архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей. Прием заявок продлится до 15 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня. Скульптуру планируется установить в Екатеринбурге в 2023 году», — сказано в сообщении ДИПа.

«Идея принадлежит нашим учителям, которые давно выступали за увековечивание педагогического труда. Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель — ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком», — приводит слова регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова ДИП.

Конкурсная комиссия утвердит эскизный проект. Будут определены размеры скульптуры и материал исполнения, а также смета на изготовление и установку. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте областного минобразования.

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В Екатеринбурге возведут монумент, посвященный первому учителю. Конкурс на лучший проект стартует 20 марта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Конкурс на лучший композиционный проект стартует 20 марта. Участие в нем могут принять архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей. Прием заявок продлится до 15 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня. Скульптуру планируется установить в Екатеринбурге в 2023 году», — сказано в сообщении ДИПа. «Идея принадлежит нашим учителям, которые давно выступали за увековечивание педагогического труда. Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель — ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком», — приводит слова регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова ДИП. Конкурсная комиссия утвердит эскизный проект. Будут определены размеры скульптуры и материал исполнения, а также смета на изготовление и установку. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте областного минобразования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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