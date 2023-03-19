Памятник первому учителю установят в Екатеринбурге

20 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Конкурс на лучший композиционный проект, посвященный первому учителю, стартует 20 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге возведут монумент, посвященный первому учителю. Конкурс на лучший проект стартует 20 марта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Конкурс на лучший композиционный проект стартует 20 марта. Участие в нем могут принять архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей. Прием заявок продлится до 15 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня. Скульптуру планируется установить в Екатеринбурге в 2023 году», — сказано в сообщении ДИПа. «Идея принадлежит нашим учителям, которые давно выступали за увековечивание педагогического труда. Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель — ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком», — приводит слова регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова ДИП. Конкурсная комиссия утвердит эскизный проект. Будут определены размеры скульптуры и материал исполнения, а также смета на изготовление и установку. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте областного минобразования.

В Екатеринбурге возведут монумент, посвященный первому учителю. Конкурс на лучший проект стартует 20 марта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Конкурс на лучший композиционный проект стартует 20 марта. Участие в нем могут принять архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей. Прием заявок продлится до 15 мая. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня. Скульптуру планируется установить в Екатеринбурге в 2023 году», — сказано в сообщении ДИПа. «Идея принадлежит нашим учителям, которые давно выступали за увековечивание педагогического труда. Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель — ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком», — приводит слова регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова ДИП. Конкурсная комиссия утвердит эскизный проект. Будут определены размеры скульптуры и материал исполнения, а также смета на изготовление и установку. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте областного минобразования.