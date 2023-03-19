19 марта 2023

В Челябинске резко вырос спрос на садовые участки с домиком

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Набережная Тобола. Курган, набережная, частные дома, дом, набереженая тобола, дачи
В Челябинске на садовые участки на 15 процентов выросла цена, что связано с сезонностью Фото:

В Челябинске в марте 2023 года по сравнению с январем резко вырос спрос на садовые участки с домиками. Цена на дачи также повысилась на 15 процентов, рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске в конце марта 2023 года по сравнению с январем резко вырос спрос на земельные участки с садовыми домиками. Также поднялась и стоимость многих садовых домиков — на 15%. Причина спроса и цены обусловлены сезонностью», — сообщила Кушнова.

На данный момент на сайте «Авито» выставлено 506 объявлений о продаже дачных участков в Челябинске. Цена за садовые участки с домиком в 6-7 соток, находящиеся в хорошем состоянии, составляет от 700 тысяч до 4 млн 500 тысяч рублей.

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В Челябинске в марте 2023 года по сравнению с январем резко вырос спрос на садовые участки с домиками. Цена на дачи также повысилась на 15 процентов, рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске в конце марта 2023 года по сравнению с январем резко вырос спрос на земельные участки с садовыми домиками. Также поднялась и стоимость многих садовых домиков — на 15%. Причина спроса и цены обусловлены сезонностью», — сообщила Кушнова. На данный момент на сайте «Авито» выставлено 506 объявлений о продаже дачных участков в Челябинске. Цена за садовые участки с домиком в 6-7 соток, находящиеся в хорошем состоянии, составляет от 700 тысяч до 4 млн 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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