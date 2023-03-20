Сын экс-генпрокурора РФ судится с челябинскими налоговиками

Компания Артема Чайки ведет тяжбу с ФНС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «ПНК-Урал» Артема Чайки, сына экс-генпрокурора РФ, судится с налоговой службой в Челябинской области из-за 50 млн рублей. Это следует из базы судебных дел.

Межрайонная инспекция ФНС №18 по региону сочла, что в 2017—2020 годах ООО «ПНК-Урал» занижало налоговую базу, манипулируя видом и ценой добываемых полезных ископаемых (указывая строительный камень вместо щебня). Компании доначислили почти 31,5 млн рублей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), добавив к этому пени в 15 млн рублей и штраф в 79 тысяч рублей — в общей сложности почти 50 млн рублей. Попытки оспорить решение ФНС завершились мизерным пересчетом в пользу фирмы на 4,2 тысячи рублей и проигранной апелляцией.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью „ПНК-Урал“ — без удовлетворения», — говорится в решение 18 Арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU).

В течение двух месяцев юристы компании могут оспорить это решение в Арбитражном суде Уральского округа. Это позволит компании как минимум несколько месяцев не перечислять деньги в бюджет.

ООО «ПНК-Урал» — один из крупнейших личных активов Чайки-младшего — зарегистрирован на территории Челябинской области в Саткинском районе. Это бывшая «Нерудная компания „Бердяуш“», которая занимается добычей полезных ископаемых. Согласно данным сервиса СБИС, выручка компании на 2022 год составила 2,3 млрд рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 100,6 млн рублей.