В Екатеринбурге готовят масштабный фестиваль по указу Путина

В Екатеринбурге отпразднуют 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова
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Генеральная репетиция детского хора в театре Оперы. Екатеринбург
Фестиваль продлится с 28 марта по 1 апреля Фото:

В Свердловской области отпразднуют 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Мероприятие обрело всероссийский размах по указу президента России Владимира Путина. Фестиваль продлится с 28 марта по 1 апреля. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Жителей Свердловской области ждут десятки мероприятий: литературно-музыкальные вечера, концерты и лекции в муниципалитетах, выставки архивных материалов. Центральным событием станет фестиваль „Рахманинов. Зримая музыка“, который организует Свердловская филармония. Солировать приглашены ведущие солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга. Место за дирижерским пультом займут Дмитрий Лисс, Андрей Петренко и Александр Соловьев», — сказано в сообщении ДИПа.

Сергей Рахманинов — потомственный русский дворянин, гениальный пианист и композитор. Он стал символом русской музыки во всем мире. После Октябрьской революции он эмигрировал в США и прожил там последнюю треть жизни. Однако музыкальные сочинения Рахманинова были известны всему миру. Композитора не стало в 1943 году. Его похоронили на кладбище Кенсико в Нью-Йорке.

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В Свердловской области отпразднуют 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Мероприятие обрело всероссийский размах по указу президента России Владимира Путина. Фестиваль продлится с 28 марта по 1 апреля. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Жителей Свердловской области ждут десятки мероприятий: литературно-музыкальные вечера, концерты и лекции в муниципалитетах, выставки архивных материалов. Центральным событием станет фестиваль „Рахманинов. Зримая музыка“, который организует Свердловская филармония. Солировать приглашены ведущие солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга. Место за дирижерским пультом займут Дмитрий Лисс, Андрей Петренко и Александр Соловьев», — сказано в сообщении ДИПа. Сергей Рахманинов — потомственный русский дворянин, гениальный пианист и композитор. Он стал символом русской музыки во всем мире. После Октябрьской революции он эмигрировал в США и прожил там последнюю треть жизни. Однако музыкальные сочинения Рахманинова были известны всему миру. Композитора не стало в 1943 году. Его похоронили на кладбище Кенсико в Нью-Йорке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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