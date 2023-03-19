Челябинский суд вынес приговор застройщикам, обманувшим 387 дольщиков

20 марта 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Суд назначил наказание Назарову и Бабайлову в виде двух лет лишения свободы условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске суд вынес обвинительный приговор двум застройщикам, которые обманули 387 участников долевого строительства. Фигуранты дела осуждены на два года лишения свободы условно. Информацию об этом URA.RU подтвердили в секретариате Советского районного суда. «Сергею Назарову и Константину Бабайлову предъявлено обвинение по п. п. „а,б“ ч.2 ст. 165 УК РФ (деяние совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб) и ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве). Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в суде. По версии следствия, фигуранты дела по предвраительному сговору с 2017 года по 2020 год незаконно привлекали и расходовали деньги участников долевого строительства офисного здания в Копейске на улице Фруктовой, дом 3. Назаров и Бабайлов также причинили имущественный ущерб дольщикам жилого дома по адресу проспект Коммунистический, дом 28.

В Челябинске суд вынес обвинительный приговор двум застройщикам, которые обманули 387 участников долевого строительства. Фигуранты дела осуждены на два года лишения свободы условно. Информацию об этом URA.RU подтвердили в секретариате Советского районного суда. «Сергею Назарову и Константину Бабайлову предъявлено обвинение по п. п. „а,б“ ч.2 ст. 165 УК РФ (деяние совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб) и ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве). Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в суде. По версии следствия, фигуранты дела по предвраительному сговору с 2017 года по 2020 год незаконно привлекали и расходовали деньги участников долевого строительства офисного здания в Копейске на улице Фруктовой, дом 3. Назаров и Бабайлов также причинили имущественный ущерб дольщикам жилого дома по адресу проспект Коммунистический, дом 28.