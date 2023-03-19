В Челябинске горит кондитерская фабрика

На кондитерской фабрике загорелся вентиляционный короб
В Советском районе Челябинска горит кондитерская фабрика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади около 5 квадратных метров. Самостоятельно вышли из здания 40 человек», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что на процесс работы возгорание не повлияло. В происшествии никто не пострадал, горение ликвидировано.
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