19 марта 2023

В Челябинске горит кондитерская фабрика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные Спасатели Архив Челябинск, мчс, огонь
На кондитерской фабрике загорелся вентиляционный короб Фото:

В Советском районе Челябинска горит кондитерская фабрика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади около 5 квадратных метров. Самостоятельно вышли из здания 40 человек», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что на процесс работы возгорание не повлияло. В происшествии никто не пострадал, горение ликвидировано.

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В Советском районе Челябинска горит кондитерская фабрика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади около 5 квадратных метров. Самостоятельно вышли из здания 40 человек», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, что на процесс работы возгорание не повлияло. В происшествии никто не пострадал, горение ликвидировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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