Основатель частной военной компании «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин передал министру обороны России Сергею Шойгу свои предложения по отражению весеннего наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».
«Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК „Вагнер“ от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО. Замысел противника и предложение по противодействию в закрытом приложении», — заявил Евгений Пригожин в обращении к Сергею Шойгу.
Наступление украинской армии ранее анонсировал экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. ВСУ якобы будут наступать в Мелитополе и Бердянске. Вашингтон и Киев имеют совместный план по атаке на Россию весной, отмечал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что судьба ВСУ будет решена спустя 10 дней после начала контрнаступления.
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