Военный аналитик Шурыгин: армия РФ решит судьбу ВСУ за 10 дней

20 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

ВСУ могут начать наступление весной Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют весеннее наступление, основные итоги которого будут известны уже через десять дней после атаки. Такое мнение высказал военный аналитик Владислав Шурыгин. «В принципе, уже через десять дней после начала наступления будут понятны его основные итоги. Нужно понимать, что если эта попытка будет неудачной, то [ВСУ] вряд ли удастся снова получить вооружение в таком количестве и под такую же задачу», — цитирует сайт MK.RU Шурыгина. Запад будет ставить себе менее амбициозную цель, которая будет заключаться в поддержке боеспособности украинской армии, чтобы она как можно дольше продержалась против российских военных, отметил Шурыгин. По его словам, на стороне России — обученный личный состав, эффективное командование. Также российская армия превосходит ВСУ в тяжелой технике и артиллерии, считает военный аналитик. Контрнаступление украинской армии анонсировал экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Украинская армия будет наступать в Мелитополе и Бердянске. У США и Украины есть совместный план по атаке на Россию весной, отмечал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Американское издание The Washington Post писало, что боеспособность ВСУ снизилась, поэтому украинские чиновники сомневаются в возможности наступления. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основной задачей армии РФ является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют весеннее наступление, основные итоги которого будут известны уже через десять дней после атаки. Такое мнение высказал военный аналитик Владислав Шурыгин. «В принципе, уже через десять дней после начала наступления будут понятны его основные итоги. Нужно понимать, что если эта попытка будет неудачной, то [ВСУ] вряд ли удастся снова получить вооружение в таком количестве и под такую же задачу», — цитирует сайт MK.RU Шурыгина. Запад будет ставить себе менее амбициозную цель, которая будет заключаться в поддержке боеспособности украинской армии, чтобы она как можно дольше продержалась против российских военных, отметил Шурыгин. По его словам, на стороне России — обученный личный состав, эффективное командование. Также российская армия превосходит ВСУ в тяжелой технике и артиллерии, считает военный аналитик. Контрнаступление украинской армии анонсировал экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Украинская армия будет наступать в Мелитополе и Бердянске. У США и Украины есть совместный план по атаке на Россию весной, отмечал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Американское издание The Washington Post писало, что боеспособность ВСУ снизилась, поэтому украинские чиновники сомневаются в возможности наступления. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основной задачей армии РФ является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.