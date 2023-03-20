Челябинский приют для бездомных атаковали насекомые

Приют просит помощь в виде дезинсекции и приобретении матрасов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, атаковали клопы. Об этом сообщили в соцсетях.

«У нас беда! В учреждениях, подобных нашему, истории с клопами не редкость. Мы всегда очень стараемся предотвратить их появление профилактическими мерами, но никто 100% не застрахован», — рассказали в сообществе «Включись в жизнь!» в соцсети «ВКонтакте».

В приюте уточнили, что столкнулись с нашествием клопов впервые и поэтому просят оказать помощь. Руководство заменит матрасы и организует дезинсекцию помещений, так как постельные клопы переносят инфекционные заболевания и особо опасны для ВИЧ-инфицированных и людей со слабым и пониженным иммунитетом, так как они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний.

Согласно данным сообщества, приют расположен в районе Першино. На вопрос URA.RU о том, какая именно помощь сейчас требуется, организаторы приюта не ответили.