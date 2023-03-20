Из самоходных гаубиц с челябинскими двигателями уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео

21 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Свою работу артиллеристы выполняют круглосуточно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На фронте бойцы из самоходных гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео выполнения задачи показала пресс-служба Минобороны РФ. «По уточненным координатам артбатарея самоходных гаубиц 2С19 „Мста-С“ уничтожила взводный опорный пункт противника, выявленный разведывательными подразделениями. Разведчики подтвердили поражение цели», — отметили в Минобороны. На видео показали работу расчетов «Мста-С» Западного военного округа. Местом действия стала зона проведения спецоперации. В ролике продемонстрировали, в том числе, действия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы свою работу выполняю круглосуточно. Военные добились слаженности в своих действиях.

На фронте бойцы из самоходных гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео выполнения задачи показала пресс-служба Минобороны РФ. «По уточненным координатам артбатарея самоходных гаубиц 2С19 „Мста-С“ уничтожила взводный опорный пункт противника, выявленный разведывательными подразделениями. Разведчики подтвердили поражение цели», — отметили в Минобороны. На видео показали работу расчетов «Мста-С» Западного военного округа. Местом действия стала зона проведения спецоперации. В ролике продемонстрировали, в том числе, действия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы свою работу выполняю круглосуточно. Военные добились слаженности в своих действиях.