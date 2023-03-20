20 марта 2023

Из самоходных гаубиц с челябинскими двигателями уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
Свою работу артиллеристы выполняют круглосуточно Фото:

На фронте бойцы из самоходных гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео выполнения задачи показала пресс-служба Минобороны РФ.

«По уточненным координатам артбатарея самоходных гаубиц 2С19 „Мста-С“ уничтожила взводный опорный пункт противника, выявленный разведывательными подразделениями. Разведчики подтвердили поражение цели», — отметили в Минобороны.

На видео показали работу расчетов «Мста-С» Западного военного округа. Местом действия стала зона проведения спецоперации. В ролике продемонстрировали, в том числе, действия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы свою работу выполняю круглосуточно. Военные добились слаженности в своих действиях.

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На фронте бойцы из самоходных гаубиц «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео выполнения задачи показала пресс-служба Минобороны РФ. «По уточненным координатам артбатарея самоходных гаубиц 2С19 „Мста-С“ уничтожила взводный опорный пункт противника, выявленный разведывательными подразделениями. Разведчики подтвердили поражение цели», — отметили в Минобороны. На видео показали работу расчетов «Мста-С» Западного военного округа. Местом действия стала зона проведения спецоперации. В ролике продемонстрировали, в том числе, действия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. В военном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы свою работу выполняю круглосуточно. Военные добились слаженности в своих действиях.
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