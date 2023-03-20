Челябинца, призывавшего убивать силовиков, отправили за решетку

21 марта 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Мужчину осудили на четыре года колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинской области, который в социальных сетях призывал убивать сотрудников правоохранительных органов, отправили за решетку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, помимо экстремистских заявлений мужчину признали виновным еще по нескольким статьям. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет») УК России. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 110 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что мужчину задержали еще в 2019 году. При обыске у него в квартире обнаружили два самодельных огнестрельных орудия и более 100 боеприпасов к ним. Также у челябинца изъяли две единицы холодного оружия, порох, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Жителя Челябинской области, который в социальных сетях призывал убивать сотрудников правоохранительных органов, отправили за решетку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, помимо экстремистских заявлений мужчину признали виновным еще по нескольким статьям. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет») УК России. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 110 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что мужчину задержали еще в 2019 году. При обыске у него в квартире обнаружили два самодельных огнестрельных орудия и более 100 боеприпасов к ним. Также у челябинца изъяли две единицы холодного оружия, порох, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.