20 марта 2023

Челябинца, призывавшего убивать силовиков, отправили за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, арест, решетка, замок, преступник, обвиняемый, арестованный, подсудимый, наручники
Мужчину осудили на четыре года колонии Фото:

Жителя Челябинской области, который в социальных сетях призывал убивать сотрудников правоохранительных органов, отправили за решетку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, помимо экстремистских заявлений мужчину признали виновным еще по нескольким статьям.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет») УК России. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 110 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали еще в 2019 году. При обыске у него в квартире обнаружили два самодельных огнестрельных орудия и более 100 боеприпасов к ним. Также у челябинца изъяли две единицы холодного оружия, порох, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жителя Челябинской области, который в социальных сетях призывал убивать сотрудников правоохранительных органов, отправили за решетку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, помимо экстремистских заявлений мужчину признали виновным еще по нескольким статьям. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет») УК России. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 110 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что мужчину задержали еще в 2019 году. При обыске у него в квартире обнаружили два самодельных огнестрельных орудия и более 100 боеприпасов к ним. Также у челябинца изъяли две единицы холодного оружия, порох, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...