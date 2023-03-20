Свердловчанин, зарезавший двоюродного брата, отправится за решетку на 8 лет

Семейная ссора привела к смертельной поножовщине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд назначил восемь лет лишения свободы жителю Свердловской области, убившему своего двоюродного брата. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В августе 2021 года в деревне Мартьяново (Шалинский городской округ) работник фермы вместе со своей сожительницей принимал гостей — свою сестру и своего двоюродного брата. Во время застолья родственники употребляли алкоголь. Когда гости ушли спать, мужчина учинил ссору с сожительницей из-за ревности. Она разбудила сестру сожителя, чтобы та успокоила брата, что сделать не получилось. Разозлившись на сестру, он избил ее. Двоюродный брат узнал о поведении родственника и начал с ним драку, после которой первый извинился на коленях», — сказано в сообщении.

Извинения мужчине не понравились, после чего драка завязалась снова, в ходе которой извинявшийся получил три ножевых удара, из-за чего умер на месте. Злоумышленник попытался скрыться, прихватив с собой орудие преступления и личные документы, но был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании осужденный вину не признал, объясняя свой поступок тем, что убил двоюродного брата, обороняясь. «Представленные обвинителем доказательства опровергли версию осужденного. Шалинский районный суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — рассказали в ведомстве.