20 марта 2023

ФСБ выпустила экстренное предупреждение для свердловчан

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Во время учений силовики отработают меры реагирования на террористические угрозы Фото:

В Свердловской области 21 марта оперативный штаб проведет антитеррористические учения. В связи с этим жителей региона просят соблюдать спокойствие и оказывать содействие силовикам. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ России.

«С 11 до 17 часов 21 марта оперативным штабом в Свердловской области в административных границах поселка Северка проводится антитеррористическое учение с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы. Убедительная просьба к жителям и гостям Екатеринбурга: соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения», — сказано в сообщении.

Пресс-служба свердловского управления ФСБ добавила, что жители должны оказывать содействие представителям силовых структур. Во время учений должны быть отработаны меры реагирования на террористические угрозы. В отработке этих навыков примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов власти.

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В Свердловской области 21 марта оперативный штаб проведет антитеррористические учения. В связи с этим жителей региона просят соблюдать спокойствие и оказывать содействие силовикам. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ России. «С 11 до 17 часов 21 марта оперативным штабом в Свердловской области в административных границах поселка Северка проводится антитеррористическое учение с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы. Убедительная просьба к жителям и гостям Екатеринбурга: соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения», — сказано в сообщении. Пресс-служба свердловского управления ФСБ добавила, что жители должны оказывать содействие представителям силовых структур. Во время учений должны быть отработаны меры реагирования на террористические угрозы. В отработке этих навыков примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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