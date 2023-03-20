ФСБ выпустила экстренное предупреждение для свердловчан

21 марта 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Во время учений силовики отработают меры реагирования на террористические угрозы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области 21 марта оперативный штаб проведет антитеррористические учения. В связи с этим жителей региона просят соблюдать спокойствие и оказывать содействие силовикам. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ России. «С 11 до 17 часов 21 марта оперативным штабом в Свердловской области в административных границах поселка Северка проводится антитеррористическое учение с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы. Убедительная просьба к жителям и гостям Екатеринбурга: соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения», — сказано в сообщении. Пресс-служба свердловского управления ФСБ добавила, что жители должны оказывать содействие представителям силовых структур. Во время учений должны быть отработаны меры реагирования на террористические угрозы. В отработке этих навыков примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов власти.

В Свердловской области 21 марта оперативный штаб проведет антитеррористические учения. В связи с этим жителей региона просят соблюдать спокойствие и оказывать содействие силовикам. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления ФСБ России. «С 11 до 17 часов 21 марта оперативным штабом в Свердловской области в административных границах поселка Северка проводится антитеррористическое учение с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы. Убедительная просьба к жителям и гостям Екатеринбурга: соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения», — сказано в сообщении. Пресс-служба свердловского управления ФСБ добавила, что жители должны оказывать содействие представителям силовых структур. Во время учений должны быть отработаны меры реагирования на террористические угрозы. В отработке этих навыков примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов власти.