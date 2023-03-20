Челябинку будут судить за истязание малолетнего сына

21 марта 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Женщина может отправиться в тюрьму на срок до трех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница поселка Вишневогорск (Челябинская область) предстанет перед судом за истязание 10-летнего сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено на рассмотрение. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что челябинка не признала своей вины. Ребенок был изъят и помещен в социальное учреждение. По версии следствия, женщина на протяжении года избивала своего ребенка. Она порола его ремнем, проводом удлинителя, била по голове стеклянной банкой, а также прикладывала к ногам раскаленный утюг.

Жительница поселка Вишневогорск (Челябинская область) предстанет перед судом за истязание 10-летнего сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено на рассмотрение. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что челябинка не признала своей вины. Ребенок был изъят и помещен в социальное учреждение. По версии следствия, женщина на протяжении года избивала своего ребенка. Она порола его ремнем, проводом удлинителя, била по голове стеклянной банкой, а также прикладывала к ногам раскаленный утюг.