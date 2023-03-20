20 марта 2023

Челябинку будут судить за истязание малолетнего сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Женщина может отправиться в тюрьму на срок до трех лет Фото:

Жительница поселка Вишневогорск (Челябинская область) предстанет перед судом за истязание 10-летнего сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено на рассмотрение.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что челябинка не признала своей вины. Ребенок был изъят и помещен в социальное учреждение.

По версии следствия, женщина на протяжении года избивала своего ребенка. Она порола его ремнем, проводом удлинителя, била по голове стеклянной банкой, а также прикладывала к ногам раскаленный утюг.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жительница поселка Вишневогорск (Челябинская область) предстанет перед судом за истязание 10-летнего сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено на рассмотрение. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что челябинка не признала своей вины. Ребенок был изъят и помещен в социальное учреждение. По версии следствия, женщина на протяжении года избивала своего ребенка. Она порола его ремнем, проводом удлинителя, била по голове стеклянной банкой, а также прикладывала к ногам раскаленный утюг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...