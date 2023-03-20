20 марта 2023

Челябинка получила 400 тысяч рублей, сломав позвоночник на скользком тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Поскользнувшись на тротуаре, женщина сломала два позвонка и ребра Фото:

Жительница Копейска Челябинской области получила компенсацию от АО «Копейский машиностроительный завод» в размере 400 тысяч рублей. О том, что работница завода сломала позвонки и ребра на его территории, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В феврале 2020 г. женщина, направляясь на работу, упала на территории завода. Поскользнувшись на тротуаре, получила травму и была госпитализирована в больницу. Копейский горсуд взыскал с АО „Копейский машиностроительный завод“ в пользу работницы 400 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

Более полугода женщина находилась на лечении с компрессионным переломом двух позвонков и переломами ребер. В суде она уточнила, что травмы продолжают болеть и ограничивают движения, а корсет приходится носить до сих пор.

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Жительница Копейска Челябинской области получила компенсацию от АО «Копейский машиностроительный завод» в размере 400 тысяч рублей. О том, что работница завода сломала позвонки и ребра на его территории, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В феврале 2020 г. женщина, направляясь на работу, упала на территории завода. Поскользнувшись на тротуаре, получила травму и была госпитализирована в больницу. Копейский горсуд взыскал с АО „Копейский машиностроительный завод“ в пользу работницы 400 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре. Более полугода женщина находилась на лечении с компрессионным переломом двух позвонков и переломами ребер. В суде она уточнила, что травмы продолжают болеть и ограничивают движения, а корсет приходится носить до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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