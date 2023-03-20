Челябинка получила 400 тысяч рублей, сломав позвоночник на скользком тротуаре

21 марта 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Поскользнувшись на тротуаре, женщина сломала два позвонка и ребра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Копейска Челябинской области получила компенсацию от АО «Копейский машиностроительный завод» в размере 400 тысяч рублей. О том, что работница завода сломала позвонки и ребра на его территории, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В феврале 2020 г. женщина, направляясь на работу, упала на территории завода. Поскользнувшись на тротуаре, получила травму и была госпитализирована в больницу. Копейский горсуд взыскал с АО „Копейский машиностроительный завод“ в пользу работницы 400 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре. Более полугода женщина находилась на лечении с компрессионным переломом двух позвонков и переломами ребер. В суде она уточнила, что травмы продолжают болеть и ограничивают движения, а корсет приходится носить до сих пор.

Жительница Копейска Челябинской области получила компенсацию от АО «Копейский машиностроительный завод» в размере 400 тысяч рублей. О том, что работница завода сломала позвонки и ребра на его территории, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В феврале 2020 г. женщина, направляясь на работу, упала на территории завода. Поскользнувшись на тротуаре, получила травму и была госпитализирована в больницу. Копейский горсуд взыскал с АО „Копейский машиностроительный завод“ в пользу работницы 400 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре. Более полугода женщина находилась на лечении с компрессионным переломом двух позвонков и переломами ребер. В суде она уточнила, что травмы продолжают болеть и ограничивают движения, а корсет приходится носить до сих пор.